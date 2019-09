Data center “verdi”: per Google un accordo senza precedenti La società di Mountain View ha fatto sapere di aver siglato 18 accordi nel campo delle rinnovabili. Serviranno ad acquistare energia fotovoltaica ed eolica da impianti esisteni, ma anche a costruire nuove infrastrutture. Pubblicato il 20 settembre 2019 da Redazione

Le energie rinnovabili, si spera, non saranno solo una moda ma il futuro dei data center. Google contribuisce a farci credere in questa speranza, continuando il proprio percorso verso l’ecosostenibilità e tentando di spiccare sulle concorrenti Apple, Facebook e Microsoft, anch’esse molto impegnate nell’adozione di impianti eolici, solari e idroelettrici a sostentamento dei propri data center. Ma il passo compiuto ora dalla società di Mountain View è lungo, definito anzi dalla diretta interessata come “un accordo senza precedenti per le energie rinnovabili”: gli accordi in realtà sono 18, firmati con altrettanti fornitori dislocati fra Nordamerica ed Europa, e ripartiti tra pannelli solari e turbine eoliche.

I nuovi accordi non riguardano solo l’acquisto di forniture da impianti già esistenti, ma anche il finanziamento della costruzione di nuove infrastrutture energetiche: oltre 2 miliardi di dollari saranno destinati a realizzare centinaia di turbine eoliche e milioni di pannelli solari, su tre continenti.

(Fonte: Google)

“Nel complesso”, fa sapere Google, “questi accordi accresceranno il nostro portfolio mondiale di energia solare ed eolica di oltre il 40%, così da arrivare a 5.500 megawatt, equivalenti alla capacità di un milione di tetti fotovoltaici. Una volta che tutti questi progetti saranno attivati, il nostro portfolio di energia carbon-free produrrà più elettricità di una zona come Washington D.C”.

L’azienda non parte da zero: già nel 2017 Google ha ottenuto l’obiettivo del pareggio fra i consumi annuali di elettricità e quelli di energie rinnovabili, per poi replicare il risultato nel 2018. Oggi non c’è azienda, nel mondo, che acquisti una quantità di energie rinnovabili superiore a quella comprata dalla società del gruppo Alphabet. Attualmente Google ha in corso 52 progetti riguardanti l’energia green, corrispondenti a 7 miliardi di dollari di valore.