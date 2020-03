David Goeckeler via da Cisco per diventare Ceo di Western Digital Dopo 17 anni in azienda, il dirigente ha lasciato Cisco per assumere il ruolo di amministratore delegato dell’azienda specializzata in sistemi di memoria e archiviazione. Pubblicato il 06 marzo 2020 da Redazione

Da Cisco a Western Digital: ha fatto un salto, David Goeckeler, dal settore del networking a quello dei sistemi hardware per memoria e archiviazione, e da un ruolo di dirigente di divisione a un altro, ancor più importante, di amministratore delegato. Goeckeler lascia la guida della divisione networking and security di Cisco (il più importante ramo del business per l’azienda) ed esce dalla società dopo 17 anni per diventare chief executive officer di Western Digital.

Occuperà dunque, con subentro effettivo dal 9 marzo, la poltrona di Ceo lasciata libera da Steve Milligan. Quest’ultimo, dopo quattro anni e mezzo nel ruolo di Ceo, ha scelto di andare in pensione ma resterà all’interno dell’azienda fino a settembre come consulente, per accompagnare il processo di transizione.

D’altra parte Matthew Massengill, presidente del consiglio di amministrazione di Western Digital, si è detto certo della bontà della scelta, ricordando l’esperienza di Goeckeler come “ingegnere software così come nella direzione di grandi progetti di sviluppo di semiconduttori”, e ancora il suo “acume nel business e una carriera in cui ha costruito e gestito aziende di prima classe”.

“Nell’attuale scenario IT”, ha commentato il nuovo Ceo, “l’esplosiva crescita di dispositivi connessi continuerà ad alimentare una sempre maggiore domanda di accesso ai dati”. Goeckeler è laureato in Informatica e matematica alla University of Missouri, ha una master in Computer Science e uno in Business Administration.