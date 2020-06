Declino a doppia cifra per il mercato mondiale degli smartphone Idc prevede che nel 2020, a causa del Covid-19, le spedizioni in tutto il globo crolleranno dell'11,9% rispetto all’anno precedente. Pubblicato il 05 giugno 2020 da Redazione

Quest’anno il mercato mondiale degli smartphone dovrebbe scendere dell’11,9% rispetto al 2019 con 1,2 miliardi di unità spedite, facendo seguito al pesante calo segnato nel primo trimestre 2020, il più elevato nella storia. A dirlo il Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker di Idc, secondo il quale le spedizioni di smartphone diminuiranno del 18,2% nella prima metà dell'anno poiché l'impatto macroeconomico della pandemia da Covid-19 continua a incidere sulla capacità di spesa dei consumatori. Le vendite globali non dovrebbero tornare a crescere fino al primo trimestre 2021.

"Quello che è iniziato come una crisi sul fronte dell’offerta si è evoluto in un problema globale dal punto di vista della domanda. I lockdown a livello nazionale e l'aumento della disoccupazione hanno ridotto la fiducia dei consumatori e ridistribuito la spesa verso beni essenziali, incidendo direttamente sull’acquisto degli smartphone", spiega Sangeetika Srivastava, senior research analyst di Idc. "Guardando l’aspetto positivo, il 5G stimolerà la richiesta e nel 2021 svolgerà un ruolo essenziale nella ripresa del mercato mondiale degli smartphone".

Da un punto di vista geografico, l'economia cinese continuerà a essere influenzata dal Covid-19, tuttavia ci sono segnali di miglioramento, a indicare che i lockdown e le interruzioni della catena di approvvigionamento hanno iniziato un po’ ad allentarsi. La maggior parte delle fabbriche ha ripreso le attività e si ricomincia a spostarsi anche se con alcune restrizioni. Per questo nel 2020, secondo Idc, il mercato cinese vedrà un calo a “cifra singola”.

L’Europa è stata duramente colpita dal Covid-19 e in paesi come l’Italia e la Spagna l’impatto si è maggiormente sentito. Tutto questo porterà a un calo a doppia cifra nell’area. Tuttavia, Idc si aspetta che i più importanti vendor mantengano le loro quote di mercato, grazie a strategie di rinnovamento, come il lancio di nuovi modelli di punta e politiche di e-commerce più mirate e aggressive.