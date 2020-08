Dell Chromebook Latitude Enterprise: un portatile dedicato alle aziende Il modello 7410, con display da 14 pollici, va ad ampliare la famiglia Chromebook Latitude, in due declinazioni: notebook tradizionale e 2-in-1. Pubblicato il 12 agosto 2020 da Redazione

Il nuovo Chromebook Latitude Enterprise 7410, che amplia la gamma di Chromebook Latitude, è un laptop aziendale premium da 14 pollici disponibile in versione “tradizionale” oppure come 2-in-1. In questo modo Dell offre alle aziende una scelta più ampia di dispositivi senza sacrificare la scalabilità, la gestibilità e la sicurezza di classe enterprise. È già disponibile con prezzi a partire da 1.299 dollari, mentre nella configurazione con processori Intel Core i3 lo sarà presto. I prezzi partiranno da 1.099 dollari.

"Questo non è solo un altro Chromebook. Il nostro ultimo Latitude Chromebook Enterprise è progettato sia per dipendenti sia per i responsabili IT che adottano Chrome Os in azienda”, afferma Rahul Tikoo, senior vice president, Commercial Product Group, Dell Technologies. “I dipendenti apprezzeranno il suo design elegante e le funzionalità di collaborazione che li aiutano a operare in un contesto lavorativo dinamico, mentre i responsabili IT avranno a disposizione le funzionalità di gestione e sicurezza di cui hanno bisogno per controllare i dispositivi in un ambiente aziendale”.

Il nuovo Chromebook Latitude Enterprise 7410, che è il primo della gamma con pannello 4K e display con filtro Low Blue Light per migliorare la visibilità, ha un’autonomia dichiarata fino a 21 ore e può ricaricarsi fino al 35% in venti minuti e arrivare all’80% in un’ora. Tra le altre caratteristiche principali i processori Intel di decima generazione (fino all’i7), fino a 16 GB di Ram, unità Ssd fino a 512 GB, Wi-Fi 6, connettività Lte, Bluetooth 5.1. Inoltre si può scegliere tra un telaio in alluminio e uno in fibra di carbonio.