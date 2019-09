Diffondere la cultura della conservazione documentale sostitutiva La dematerializzazione documentale e la conservazione sostitutiva sono importanti leve di sviluppo per gli studi dei commercialisti. Il tema è protagonista del roadshow organizzato da Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia dal 18 settembre al 9 ottobre in diverse città italiane. Pubblicato il 17 settembre 2019 da Redazione

Dematerializzare, passando dalla carta al digitale, trasformando gli archivi ma anche i processi: è un’evoluzione fondamentale per le aziende di ogni settore, così come per gli studi professionali. Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia si appresta ad inaugurare un roadshow che attraverserà tutto lo Stivale, per permettere ai commercialisti di approfondire la tematica della conservazione documentale sostitutiva e non soltanto quella (su cui già si parla molto) delle fatture elettroniche.

“Adempimenti Telematici e Conservazione Sostitutiva nell’ottica della Digitalizzazione dello Studio Professionale” è il titolo che Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha voluto dare al roadshow, che si pone l’obiettivo di approfondire non soltanto gli adempimenti ma il futuro stesso della professione del commercialista, nell’ottica di una digitalizzazione sempre più diffusa, diversificata ed ampia. La trasformazione digitale diffusa di questa professione consentirà ai commercialisti italiani non soltanto l’adeguamento ai nuovi adempimenti telematici, ma permetterà, con l’adesione agli obblighi di conservazione documentale in modo organizzato, coerente ed efficace, anche di rinnovare e ampliare l’offerta di servizi alla clientela.

Il roadshow di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia affronterà il tema degli adempimenti telematici approfondendo gli aspetti pratici e le novità del periodo, come l’invio telematico dei corrispettivi, il debutto della comunicazione nelle operazioni transfrontaliere, l’esame della fatturazione elettronica a nove mesi dal debutto. Tratterrà, inoltre, la questione della conservazione legale sostitutiva, spiegandone nel dettaglio le caratteristiche e analizzando i ruoli.

Verranno discussi e analizzati gli aspetti di obbligatorietà della conservazione legale sostitutiva, ma anche le opportunità che emergono insieme al nuovo obbligo, come la conservazione in-house o in outsourcing. Si spiegherà, inoltre, per quali documenti sia consigliabile o possibile adottare il nuovo obbligo, e verranno dati consigli di buone prassi per una corretta conservazione a norma. Esperti della materia e tecnici e consulenti di Wolters Kluwer Tax & Accounting esporranno gli obblighi normativi e illustreranno ai partecipanti le opportunità legate alla nuova prescrizione anche attraverso le nuove soluzioni digitali “Conservazione SMART” e “ARKon”.

Conservazione SMART è una soluzione perfetta per gestire la conservazione a norma delle fatture elettroniche attive e passive con le relative ricevute. Completamente integrata nella soluzione di fatturazione elettronica Fattura SMART, Conservazione SMART consente l’automazione di tutto il processo di conservazione. La soluzione è ideata specificamente per professionisti e piccole aziende che utilizzano Fattura SMART per il flusso attivo e passivo delle fatture, oltre che per gli utenti che dispongono di Smart Hub per inviare le fatture allo SDI dai propri gestionali.

Conservazione SMART è stata ingegnerizzata anche per l’ERP Arca EVOLUTION e integrata nel gestionale consente la gestione delle fatture direttamente dal Document Management System (DMS) del gestionale, aggiungendo questa funzionalità alla nativa gestione documentale dell’ERP. La soluzione è ideale per le piccole e medie imprese che utilizzano Arca EVOLUTION per la gestione delle fatture elettroniche emesse e ricevute.

ARKon è invece, in sintesi, un archivio digitale in grado di modellarsi su ogni tipologia di processo documentale, consentendo la creazione e la personalizzazione di flussi documentali. ARKon si integra perfettamente con tutti i gestionali Wolters Kluwer, consentendo il trasferimento di documenti direttamente nella piattaforma per l’archiviazione e la conservazione a norma dei documenti.

La soluzione di Wolters Kluwer Tax & Accounting è in grado di reperire con grande semplicità ogni tipo di documento, grazie alla combinazione di campi chiave, la creazione di fascicoli e alle ricerche full text che permettono di raggiungere velocemente le informazioni richieste. ARKon consente la definizione di flussi documentali che rispecchino l’organizzazione di studio o azienda, avendone così il pieno controllo, grazie all’automazione. Il processo di conservazione digitale diventa così immediato e completamente automatico.

Il roadshow prenderà il via il prossimo 18 settembre a Verona e, dopo aver toccato Firenze, Bologna, Torino, Milano, Perugia e Roma, terminerà a Napoli il prossimo 9 ottobre. La partecipazione è gratuita e consente di acquisire quattro crediti formativi in materie obbligatorie. L’elenco degli appuntamento è disponibile sul sito di Wolters Kluwer Tax & Accounting, dove è anche possibile iscriversi (alla pagina www.software.wolterskluwer.it/eventi).