Dispositivi indossabili e realtà aumentata protagonisti a Smau

Negli anni si è trasformata, ha ristretto il suo campo d’azione alla tecnologie e all’innovazione “per il business”, ma si è anche allargata alle istituzioni del territorio e alle startup. Smau, il tradizionale appuntamento milanese dell’Ict, quest’anno per la sua 55esima edizione ha accolto come espositori e relatori circa 400 realtà, fra vendor, system integrator, enti della Pubblica Amministrazione, incubatori, editori e altro ancora. Fra gli appuntamenti in agenda, la prima giornata ha dato spazio all’Intel Summit e alla terza edizione dell’Osservatorio Open Innovation e Corporate Venture Capital in Italia.

Nel corso delle tre giornate saranno assegnati premi (79 in tutto) per diverse categorie di innovazione, destinati ad aziende consolidate, a startup e ad amministrazioni pubbliche. Qualche nome? Carrefour, Enel, Danieli, Generali, Lago, Parmalat e Paglieri.

Oltre a passeggiare fra gli stand in cerca di ispirazione e di incontri, i visitatori di Smau, come ormai da anni, possono partecipare a un calendario di seminari e corsi di aggiornamento professionale: ben 300, dedicati a temi che spaziano dai software ai servizi, dalla realtà aumentata all’intelligenza artificiali, dalle novità del Gdpr al modello Industria 4.0, senza dimenticare cloud computing e Big Data. Ita (Italian Trade Agency) organizza in Smau centinaia di incontri tra le 83 startup selezionate, sei incubatori, cinque agenzie per lo sviluppo locale e potenziali investitori. Presenti in fiera anche delegazioni delle regioni Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, oltre a 15 startup sostenute da Invitalia.

I progetti esposti fra gli stand sono una campionario di innovazione esteso ad ambiti molto distanti tra loro. Protagonisti dell’edizione 2018 della fiera sono sicuramente i visori di realtà aumentata e virtuale, nati per il gaming e sempre più anche rivolti ad applicazioni verticali di business. Come quelli di Hevolus, azienda che si rivolge soprattutto ai settori della logistica e del retail e che è partner di Microsoft: con i suoi visori olografici i visitatori di Smau hanno potuto “immergersi” virtualmente in uno spazio arredato con mobili e divani di Natuzzi, potendo scegliere articoli, colori e materiali e poi disporli nell’ambiente. La demo proposta da Digital Mosaik, invece, si incentra sul turismo e sugli sport: itinerari tra le montagne, esperienze virtuali di parapendio, snowboard, climbing, trekking, canoa. Decisamente diversa la dimostrazione scelta da Immersio: una sala operatoria, in cui con la realtà virtuale si possono simulare simulano interventi delicatissimi per allenare studenti e medici.