Domino è il thin client "flessibile" creato da LG e Praim Il nuovo dispositivo "all-in-one" ha uno schermo da 24 pollici Full HD regolabile in altezza e in orientamento, con rotazione di 90 gradi. Pubblicato il 24 ottobre 2019

Non sfigura sulle più eleganti postazioni di lavoro: Domino, il nuovo thin client realizzato da Praim in collaborazione con LG, ha uno schermo da 24 pollici con risoluzione Full HD, la giusta grandezza per garantire spazio a prestentazioni e contenuti multimediali ma anche per essere ospitato su una scrivania. Piacerà agli amanti dell’ordine e del minimalismo, dato che il vano copri-cavi posto sul retro nasconde i collegamenti con prese di alimentazione ed eventuali altri dispositivi. Ma il suo punto di forza è forse un altro: la flessibilità.

Lo schermo del dispositivo, infatti, può essere regolato in altezza ma anche ruotare di 90 gradi, per adattarsi a una visualizzazione verticale e per essere eventualmente collegato a un secondo monitor in 4K attraverso un cavo Hdmi. “Il nuovo thin client è unico nel suo genere perché in grado di coniugare ottime prestazioni con un design compatto ed essenziale, che permette di adattarsi a qualsiasi ambiente di lavoro”, ha sottolineato il marketing manager di Praim, Jacopo Bruni.

Quanto alla dotazione tecnica, Domino vanta la presenza di un processore Amd Prairie Falcon GX-212JJ con frequenza di funzionamento 1,2 GHz (elevabile fino a 1,6 GHz), di una scheda grafica integrata AMD Radeon R1E, di una memoria Ram da 4 GB e di un disco flash da 128 GB. Tra le interfacce sfilano sei porte Usb (due Ubs 3.0 e quattro classiche), un’uscita DP e una Hdmi, una porta RJ45, Wi-Fi e Bluetooth 4.2. Viene proposto in due declinazioni, una con installato il sistema Praim ThinOX, in versione 11, e l’altra con a bordo Windows 10 IoT 2019.