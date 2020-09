Dove manca la rete fissa arriva il router Lte di Zyxel Il nuovo prodotto consente alle aziende di supportare i dipendenti che lavorano da remoto in aree scarsamente servite e con una connessione internet limitata. Pubblicato il 08 settembre 2020 da Redazione

Fornire accesso a Internet in banda larga anche in zone remote ma servite dalla connettività Lte. È questo l’obiettivo che Zyxel Networks si è data realizzando l’Lte7480-M804 Lte Advanced Outdoor Router, che consente agli utenti di accedere a connessioni stabili e ad alta velocità in aree in cui altre tecnologie sarebbero proibitive in termini di costi. L'improvviso passaggio al “remote working” per una percentuale significativa della forza lavoro europea sta spingendo molte aziende alla ricerca di soluzioni per garantire ai propri dipendenti l’accesso alla tecnologia necessaria per essere produttivi.

Nelle zone escluse dalla copertura a banda larga su rete fissa è difficile fornire ai lavoratori una connessione affidabile e veloce alla rete aziendale. Utilizzando le più recenti reti mobili, il router Lte di Zyxel può essere integrato in qualsiasi infrastruttura esistente, impostandolo come connessione principale o come backup nel caso in cui le prestazioni della connessione principale diminuiscano.

L’Lte7480 offre velocità di trasmissione dati in downlink fino a 600 Mbps attraverso quattro stream divisi su due portanti. Le antenne Mimo 4x4 a elevato guadagno arrivano fino a 8 dBi, mentre il design esterno consente al dispositivo di funzionare in condizioni quasi di “non-line-of-sight” per aumentare copertura e larghezza di banda. L’alimentazione PoE (Power over Ethernet) elimina la necessità di una fonte di alimentazione separata e la certificazione IP68 ne permette l’installazione in ambienti difficili.

"Abilitare la capacità della rete in qualsiasi ambiente di ufficio o domestico è fondamentale, dal momento che le aziende stanno affrontando l'impatto delle misure di distanziamento sociale per mitigare la diffusione del coronavirus”, ha spiegato Jon Pearce, regional director market development per l’Europa di Zyxel. “Il nuovo router Zyxel 4G Lte-A outdoor rappresenta una soluzione potente ed economica per fornire banda larga ad alta velocità alle aree remote attraverso reti mobili Lte esistenti".