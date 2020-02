Due nuovi centri logistici italiani e assunzioni in massa per Amazon La società ha annunciato la realizzazione, entro l’autunno, di due nuovi magazzini in provincia di Rovigo e nei dintorni di Roma. In tre anni saranno assunti 1.400 collaboratori a tempo indeterminato. Pubblicato il 11 febbraio 2020 da Redazione

Amazon recluta nuovi collaboratori in Italia: ben 1.400 assunzioni a tempo indeterminato sono programmate da qui a tre anni. E non è tutto: ai 4 miliardi di euro investiti nel nostro Paese dall’apertura dei primi uffici italiani, nel 2010, si aggiungeranno i 140 milioni di euro messi a budget per quest’anno per la costruzione di due nuovi centri logistici che sorgeranno uno tra i comuni di Castelguglielmo e San Bellino, in provincia di Rovigo, e l’altro a Colleferro, nella città metropolitana di Roma.

Lo Stivale, dunque, è inserito a pieno titolo nei grandi progetti di espansione del già colossale operatore di e-commerce e cloud computing, che nei prossimi mesi sarà impegnato a reclutare migliaia di nuovi collaboratori in diverse città statunitensi, nonché a costruire un nuovo campus non distante dal quartier generale di Seattle.

Le 1.400 assunzioni saranno distribuite nell’arco di un triennio, ma i due nuovi magazzini dovranno già essere operativi a partire dall'autunno 2020. Una scelta sorta, spiega l’azienda, dall’esigenza di espandere la rete logistica per meglio soddisfare la crescente domanda dei clienti italiani dell’e-commerce, nonché da quella di ampliare l’offerta di prodotti includendo nuovi reseller. Con l’aggiunta dei due magazzini del Rodigino e di Roma, inoltre, si punta a garantire un miglior servizio di logistica alle piccole e medie aziende che si appoggiano ad Amazon per la gestione degli ordini e le consegne.

I due centri saranno entrambi costruiti secondo criteri di ecosostenibilità (riduzione dei consumi di elettricità e delle emissioni di gas serra) ma avranno caratteristiche e finalità differenti. Quello collocato tra i comuni di Castelguglielmo e San Bellino impiegherà fino a 900 dipendenti a tempo indeterminato entro tre anni dall'inizio delle attività. Sarà altamente automatizzato attraverso robot e scaffali per lo stoccaggio mobili, che porteranno le merci a terra o nei piani alti, evitando il lavoro pesante ai magazzinieri. Il centro di distribuzione di Colleferro, invece, sarà il secondo magazzino aperto da Amazon nel Lazio dopo quello di Passo Corese, inaugurato nel 2017. Ci lavoreranno, a regime, circa 500 persone e al pari del centro di Vercelli (anch’esso creato nel 2017) sarà destinato all’immagazzinamento dei prodotti di grandi dimensioni.

L’azienda ha fatto sapere di aver già aperto la campagna di recruiting per le posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di supporto (a cui è possibile candidarsi tramite le pagine https://www.amazon.jobs/en/locations/castelguglielmo e https://www.amazon.jobs/en/locations/colleferro), mentre le selezioni per gli operatori di magazzino saranno aperte in estate. “Per queste figure professionali è previsto un inquadramento al quinto livello del CCNL della Logistica e dei Trasporti con salario d'ingresso pari a 1.550 euro lordi”, ha specificato Amazon.