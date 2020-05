Dynabook rinnova la gamma di portatili Portégé X La nuova linea, che comprende tre modelli, è equipaggiata con processori Intel Core di decima generazione, tecnologia vPro opzionale e offre nuove funzioni di sicurezza. Disponibili da giugno. Pubblicato il 14 maggio 2020 da Redazione

La serie di portatili Dynabook Portégé X è stata rinnovata. I modelli Portégé X30-G e X40-G, rispettivamente con display da 13,3 e 14 pollici, nonché il Portégé X50-G da 15,6 pollici - disponibili da giugno - sono equipaggiati con processori Intel Core di decima generazione e tecnologia vPro opzionale, e offrono Wi-Fi 6 e nuove funzioni di sicurezza e privacy.

Questi notebook hanno un robusto chassis in lega di magnesio strutturato a nido d'ape e la durata della batteria dichiarata va da 14 a oltre 18 ore. La funzione Quick Charge garantisce una ricarica rapida.

Sul fronte della connettività, oltre al Wi-Fi 6, la nuova gamma integra due porte Usb-C abilitate per Thunderbolt 3. Dal punto di vista della sicurezza, Dynabook ha previsto per tutti i modelli la possibilità di escludere fisicamente la webcam e, solo per l’X40-G, di “restringere” tramite un pulsante il campo visivo dello schermo per proteggere da occhi indiscreti quanto visualizzato. L’autenticazione biometrica opzionale facciale e tramite impronta digitale con Windows Hello, insieme al bios proprietario di Dynabook e al modulo Tpm 2.0, salvaguarda dagli accessi non autorizzati. Grazie al lettore di smart card opzionale, è anche possibile proteggere “fisicamente” il dispositivo.