E-commerce e sinergia con i partner strategici per Rs Components La filiale italiana del distributore multinazionale realizza il 70% delle vendite tramite commercio elettronico. Ma la personalizzazione del rapporto con i clienti resta fondamentale. Pubblicato il 15 novembre 2019 da Redazione

Rs Components, distributore di soluzioni di elettronica, automazione e manutenzione con base nel Regno Unito, scommette con maggior decisione sull’Italia. La divisione Rs Components Italia ha fatto il punto sulla strategia e sui risultati finora raggiunti invitando giornalisti e partner nella nuova sede all’interno dell’Edison Park Center di Sesto San Giovanni, ragionando intorno a un concetto chiave: la trasformazione digitale sta creando nuove opportunità per le aziende clienti, ma anche per gli operatori di canale. Grazie alla trasformazione digitale, infatti, Rs Components Italia oggi veicola il 70% delle proprie vendite tramite e-commerce, senza però rinunciare all’interazione e alla personalizzazione del rapporto con clienti e fornitori.

“La digital transformation sta ridefinendo i processi di business, aprendo straordinarie opportunità anche in segmenti di mercato come quelli legati al mondo della distribuzione di prodotti di elettronica, automazione e manutenzione, in cui l’innovazione tecnologica non sempre trova spazio”, ha detto Diego Comella, amministratore delegato di Rs Components Italia. “In questo panorama crediamo di rappresentare un unicum: investiamo oltre 100 milioni di euro ogni anno in innovazione tecnologica, dalla raccolta e analisi dei Big Data per ottenerne informazioni utili al business, ai tool di analisi e tracking per ottimizzare le piattaforme digitali, fino all’avanzata infrastruttura tecnologica messa in campo per la gestione del magazzino, che consente di evadere ordini in 24-48 ore”.

Comella ha sottolineato come la rapidità e completezza del servizio sia resa possibile anche dallo stretto rapporto di collaborazione con i partner. Uno di essi è Omron, fornitore specializzato in soluzioni per l’automazione industriale e per il settore sanitario e nella componentistica elettronica. “La nostra partnership con RS Components nasce dalla condivisione di valori fondanti per la nostra strategia”, ha testimoniato Andrea Nespoli, sales manager channel & panel di Omron. “In primis, il tema della formazione tecnica e continuativa, che rappresenta uno dei pillar su cui poggia la nostra collaborazione; questo perché in Omron consideriamo la conoscenza dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni come passaggio fondamentale per una proposta di valore professionale da parte del nostro partner al mercato. A questo tema si lega quello altrettanto centrale dei servizi, ovvero la capacità di RS di garantire al cliente finale non solo prodotti ma un servizio a valore aggiunto sia a livello di competenze fornite sia a livello di supporto a 360 gradi”.

Oltre a Beta Utensili, azienda che progetta e produce utensili e strumenti di lavoro (per officine meccaniche, elettronica, idraulica, lavori di manutezione e altro), un partner consolidato del distributore è Edison. “La nostra collaborazione con RS Components Italia risale ormai a più di dieci anni fa”, racconta Alessandro Rossi, procurement department warehouse coordination di Edison, “e si è evoluta nel tempo passando dalla stipula di singoli accordi di fornitura a livello locale fino alla creazione di una soluzione tecnologicamente avanzata, che Rs ha realizzato ad hoc per rispondere alla nostra esigenza di una migliore e più veloce gestione degli ordini. Una soluzione che ci ha consentito di centralizzare la gestione ed evasione degli ordini elettronici e che ci permette di consegnare il prodotto ordinato ovunque in Italia in 24 o 48 ore al massimo, mantenendone la piena tracciabilità. Rs Components ci ha fornito anche tutto il supporto informatico necessario per far interloquire i vari sistemi e poter essere rapidamente autonomi nell’utilizzo di questa soluzione, che è stata la prima ad essere adottata da Edison”

La strategia di Rs Components Italia è incentrata sulla fornitura di servizi a valore aggiunto, in stretta collaborazione con i partner strategici (anche con attività di formazione tecnica e continuativa). Inoltre il distributore si prefigge di promuovere la cultura digitale all’interno delle piccole e medie imprese affiancando i Competence Center e collabora con università per ispirare generazioni future di ingegneri.