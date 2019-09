Elon Musk svela Starship, il razzo per il turismo spaziale Il prototipo di un nuovo missile di Space X, una delle aziende del patrono di Tesla, è stato presentato in Texas. Potrà trasportare una dozzina di passeggeri all’interno del sistema solare, dalla Luna a Marte. Pubblicato il 30 settembre 2019 da Redazione

Si chiama Starship ed è l’ultima delle sorprese di Elon Musk: un razzo messo a punto e prodotto da Space X, una delle aziende dell’imprenditore a cui si devono l’autopilot delle vetture Tesla e il fantascientifico progetto dell’Hyperloop. Anche Starship sembra portarci nella fantascienza, ma è realtà: un razzo fatto e finito, benché ancora prototipo, che farà viaggiare una dozzina di passeggeri verso mete come la Luna o Marte.

Il missile da 118 metri di altezza non servirà a ospitare delle equipe di astronauti, ma piuttosto piccoli gruppi di danarosi (e coraggiosi) turisti spaziali. Nella presentazione fatta a Boca Chica, remoto villaggio del Texas, Musk l’ha definito come “ il sacro Graal dello spazio” e come il progresso di cui l’umanità aveva bisogno per poter diventare “una civiltà di viaggiatori spaziali”.

Nelle parole di Musk, da sempre poco avvezzo ai mezzi termini, grazie Starship “i viaggi nello spazio diventeranno come i viaggi aerei”. Per quanto inverosimile possa sembrare questa idea, il patrono di Space X ha promesso che nel giro di un paio di mesi il missile si avventurerà nel suo primo vero viaggio, arrivando a sfiorare i 20.000 metri di quota. Finora, per la scarsa gioia degli abitanti di Boca Chica, dal luglio scorso il prototipo è stato sottoposto a qualche rumoroso lancio sperimentale. All’orizzonte c’è l’intenzione di far volare Starship fino alla Luna e poi a Marte.