Emergenza covid-19, il Ceo di Twitter ci mette un miliardo di dollari Jack Dorsey trasferirà un miliardo di dollari delle sue azioni Square in un fondo a sostegno di organizzazioni che aiutano le categorie più deboli nel momento della pandemia. Pubblicato il 08 aprile 2020 da Redazione

Anche Jack Dorsey partecipa alla gara di generosità (e di pubblicità positiva) in cui di fronte alla pandemia di coronavirus si sono tuffati molti imprenditori, personalità del mondo dello spettacolo e aziende. Dopo l’impegno di Apple nella produzione e distribuzione di mascherine e protezioni per i medici, ora è la volta dell’amministratore delegato di Twitter, nonché fondatore della società di mobile payment Square: Dorsey donerà un miliardo di dollari. Ovvero circa il 28% del suo personale patrimonio, ammontante a circa 3,6 miliardi di dollari.

Più precisamente, un miliardo di dollari in azioni Square possedute dall’imprenditore saranno trasferite in un fondo chiamato Start Small, che sosterrà diverse iniziative a favore delle categorie più deboli di fronte ai disagi creati dal coronavirus. La prima delle donazioni di Start Small (visibili online a chiunque attraverso Google Drive) è un contributo di circa 100.000 dollari a favore dell’America’s Food Fund creato da Leonardo Di Caprio e da Laurene Powell Jobs, vedova di Steve Jobs.

Dai tweet di Jack Dorsey si evince che le future mosse di Start Small potranno riguardare programmi di assistenza sanitaria e scolarizzazione per le donne e il tema del reddito di base universale, definito dal Ceo di Twitter come, “una grande idea che dev’essere sperimentata”.

Cifra inferiore ma iniziativa altrettanto importante sono quelle annunciate da Intel: il produttore di chip destinerà 50 milioni di dollari ad attività di ricerca e sviluppo di tecnologie utili per combattere il coronavirus. Una parte della somma servirà a finanziare un fondo per l’innovazione, che metterà a disposizione di chi ne abbia bisogno per progetti legati al covid-19 la consulenza e le risorse di Intel.