Emiliano Veronesi attuerà la strategia di Econocom in Italia La multinazionale di consulenza e servizi IT ha scelto il suo direttore generale per l’Italia. Il manager dovrà rafforzare la presenza dell’azienda in un mercato già molto solido. Pubblicato il 26 novembre 2019 da Redazione

Nuova importante nomina per Econocom Italia, società appartenente a una realtà multinazionale della consulenza e dei servizi IT da 3 miliardi di fatturato annuo, presente in 18 Paesi attraverso una rete di 10.800 collaboratori. Econocom fornisce servizi di consulenza, progettazione e fornitura di risorse e tecnologie, oltre a occuparsi della concreta gestione di infrastrutture informatiche e applicazioni dei propri clienti.

La nomina in questione è quella di Emiliano Veronesi, scelto come direttore generale del gruppo in Italia. Ovvero scelto per il ruolo di massima responsabilità sul territorio nazionale, nel quale il manager quarantaseienne si occuperà di definire e concretizzare la nuova strategia dell’azienda: posizionare Econocom Italia quale partner strategico e tecnologico nella fornitura di soluzioni “as a service” e “pay per use”.

Il nuovo ruolo di Veronesi, ha fatto sapere l’ufficio stampa “si inserisce inoltre nell’ambito di un più ampio piano di rilancio dell’azienda sul mercato, a supporto del quale si è appena concluso un audit interno ed esterno che ha certificato la solidità del gruppo e le potenzialità del suo business nel Paese”.

D’altra parte l’Italia è per il gruppo un mercato chiave, in cui Econocom è presente da una trentina d’anni e che rappresenta la seconda country per fatturato. Il manager si occuperà anche di sviluppare “un piano di iniziative di cross-fertilization, che, sfruttando le sinergie commerciali con le società satellite di Econocom, permetterà di creare ulteriori opportunità di business sia a livello italiano sia europeo”.

La scelta di Veronesi per il ruolo di direttore generale è il risultato di un processo di selezione iniziato la scorsa primavera: a suo favore hanno giocato sia l’esperienza maturata negli ambiti general management e gestione finanziaria sia la buona conoscenza del mercato. Nel curriculum di Veronesi compaiono i nomi di aziende come Tbg Energy, Metro AG, General Electric, General Motors ed Ernst & Young.