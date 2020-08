Epic Games è stata buttata fuori dall’App Store di Apple La vicenda sembra essersi conclusa male per lo sviluppatore del famoso gioco Fortnite: l’azienda di Cupertino ne ha rimosso l’account dal proprio store. La decisione non dovrebbe influire sull'Unreal Engine, che viene gestisce separatamente. Pubblicato il 31 agosto 2020 da Redazione

Apple ha deciso e non certo a favore di Epic Games, visto che ha rimosso l’account dell’azienda dall’App Store. Se si è già scaricato Fortnite sul proprio Mac o dispositivo iOs, dovrebbe comunque funzionare, ma la “cancellazione” impedirà agli sviluppatori di inserire nello store nuove app o aggiornamenti.

“Siamo dispiaciuti di aver dovuto chiudere l'account di Epic Games sull'App Store. Abbiamo lavorato con il team di Epic Games per molti anni per promuovere i loro lanci e nuove versioni. Il tribunale ha raccomandato a Epic di rispettare le linee guida dell'App Store mentre viene esaminata la situazione, linee guida che hanno sempre seguito negli ultimi dieci anni. Epic ha rifiutato. Invece inseriscono ripetutamente aggiornamenti Fortnite progettati per violare le linee guida dell'App Store”, afferma un portavoce di Apple, confermando la decisione. “Questo non è giusto per tutti gli altri sviluppatori presenti sull'App Store. Ci auguriamo in futuro di poter lavorare di nuovo insieme, ma purtroppo oggi non è possibile”. Apple ha anche affermato che Epic Games ha creato problemi di supporto, spingendo gli utenti “frustrati” a rivolgersi al servizio di assistenza AppleCare.

Questo è l'ultimo sviluppo della controversia iniziata ai primi di agosto, quando lo sviluppatore ha introdotto il supporto per i pagamenti diretti in Fortnite, tentando di aggirare la commissione del 30% che Apple applica sui pagamenti effettuati nell’App Store. Questo ha spinto l’azienda di Cupertino a togliere Fortnite dall'App Store, con Epic che ha immediatamente avviato una causa, accompagnata da una campagna pubblicitaria che accusava Apple di abusare del suo potere di mercato.

All'inizio di questa settimana un giudice del tribunale distrettuale federale ha ordinato ad Apple di non bloccare l'accesso all'Unreal Engine per gli sviluppatori, ma ha sancito che Fortnite potrebbe rimanere escluso dall'App Store fino a quando Epic Games non rispetterà le regole. La cancellazione dell’account non dovrebbe influire sull'Unreal Engine, visto che questo è gestito separatamente.