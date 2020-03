Eset amplia la rete di distribuzione con Esprinet e Icos Per la società di cybersicurezza due nuovi accordi di distribuzione si aggiungono a quello siglato a fine 2019 con Allnet.Italia. Pubblicato il 03 marzo 2020 da Redazione

Eset allarga le proprie ambizioni sul territorio italiano, facendo leva sul canale. La società slovacca specializzata in sicurezza informatica ha annunciato di aver stretto due nuovi accordi di distribuzione con Esprinet e Icos, accordi che si aggiungono a quello firmato con Allnet.Italia a fine 2019. Sale dunque a tre la lista dei distributori autorizzati in Italia. Ma il primo segnale della nuova strategia di conquista del mercato tricolore si era visto già prima, con l’apertura di una sede italiana la cui direzione è stata affidata a Fabio Buccigrossi, manager che proviene da Sophos.

Esprinet è stato selezionato per la sua esperienza nella distribuzione e gestione di soluzioni IT complesse, mentre Icos è stato scelto in virtù della sua presenza nel mercato delle grandi imprese. Nel dettaglio, Esprinet integrerà il marchio Eset nel proprio portfolio prodotti, ,emtre Icos la inserirà all’interno della sua nuova divisione Cybersecurity.

A detta di Eset, questo nuovo assetto distributivo migliorerà la copertura sul mercato italiano e le consentirà di lavorare in sinergia con partner e clienti sull’intero territorio. Insieme ai distributori verranno sviluppate “molteplici iniziative per supportare la rete esistente dei rivenditori e migliorare la preparazione dei partner per la vendita nel segmento di imprese e managed service provider”.

“Il 2020 è l’anno della security che impatterà sulle dinamiche dell’innovazione digitale”, ha commentato il country manager Buccigrossi, “e vogliamo avere come partner i tre distributori più esperti sul mercato italiano, ognuno con i propri valori e le competenze territoriali, per promuovere e supportare il portfolio di Eset verso le imprese”. L’azienda ha fatto sapere che in aprile verrà annunciato un nuovo Partner Program basato su quattro livelli di affiliazione (Registered, Silver, Gold e Platinum) e teso a premiare coloro che raggiungeranno un numero maggiore di certificazioni e un maggiore giro d’affari.