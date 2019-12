Esperienza video su smartphone, l’Italia fa decisi progressi Un nuovo report di Opensignal evidenzia il miglioramento dell’esperienza di fruizione video su dispositivi mobili, tanto su scala globale quanto nel nostro Paese. Pubblicato il 02 dicembre 2019 da Valentina Bernocco

L’esperienza di fruizione video su smartphone migliora costantemente: merito dei processori, delle schede grafiche, degli schermi ad alta risoluzione e dei modem a bordo dei nuovi modelli, ma merito anche dei progressi fatti dai carrier nelle proprie reti mobile. Un nuovo report di Opensignal, “State of Mobile Video Experience”, presenta i risultati di un lavoro di monitoraggio fatto in giro per il mondo attraverso un’app installata sui telefoni dei partecipanti allo studio, e il dato di fondo è positivo: nell’ultimo anno l’esperienza video è migliorata in modo significativo in 59 nazioni sulle cento esaminate.