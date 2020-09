Esprinet schiaccia l’acceleratore e continua la sua crescita Gli ottimi risultati del secondo trimestre e le previsioni di luglio-agosto fanno pensare a un 2020 in cui il gruppo potrebbe arrivare a 4,3 miliardi di euro di fatturato. Intanto, i risultati semestrali appena approvati vedono crescere il fatturato (+7%), l’Ebitda Adjusted (+16%) e l’utile netto (+1%). Pubblicato il 08 settembre 2020 da Redazione

Il secondo trimestre del 2020, con una crescita record del 9 per cento, ha spinto in alto i conti di Esprinet. Il gruppo ha consolidato le proprie quote di mercato e nel periodo aprile-giugno ha fatto registrare il miglior risultato degli ultimi anni in tutti i mercati di riferimento. L’andamento favorevole dei ricavi si è confermato ulteriormente nel bimestre luglio-agosto, con ricavi in crescita di circa 180 milioni di euro, pari ad un +32% sull’analogo bimestre del 2019. Con questi risultati, l’azienda stima di poter arrivare a fine anno a toccare un fatturato di 4,3 miliardi, con un “Ebitda Adjusted” compreso tra 56 e 61 milioni di euro, in forte crescita rispetto al 2019.

Nella prima metà dell’anno, il giro d’affari è arrivato 1,83 miliardi di euro, con un incremento del 7 per cento rispetto alla prima metà del 2019. In questi sei mesi, l’Ebitda adjusted è stato pari a 24 milioni di euro, crescendo del 16 per cento. L’aumento dell’utile netto si è invece fermato a un più uno per cento, passando da 7,6 a 7,7 milioni.

“Forte posizionamento competitivo, chiarezza degli obiettivi, coesione e flessibilità del team, ampiezza del portafoglio prodotti e solidità finanziaria hanno confermato la centralità del ruolo di Esprinet nella supply chain IT”, ha detto Alessandro Cattani, amministratore delegato di Esprinet. “Nonostante le interruzioni della catena di fornitura, le misure di contenimento adottate dai governi e l’incertezza del contesto economico, abbiamo garantito e garantiamo affidabilità e stabilità a fornitori e clienti soddisfacendo la crescente domanda di digitalizzazione”.