Exynos 980: il modem 5G debutta nei processori Samsung Il produttore sudcoreano lancia il suo primo chip con modem 5G integrato. Rispetto al precedente modello, fa grandi progressi l’unità di calcolo neurale Npu. Pubblicato il 05 settembre 2019 da Redazione

Intelligenza artificiale, utile per ridurre i consumi e migliorare il funzionamento delle app (fotocamera e assistenza vocale, soprattutto), ma anche connettività 5G per velocizzare la trasmissione dei dati. A questo punta l’innovazione nel campo degli smartphone, e coerentemente quella dei processori mobile: come il nuovo Exynos 980 di Samsung, il primo modello della società sudcoreana con modem 5G integrato. Non è il primo, invece, a contenere al suo interno un’unità di elaborazione neurale (Npu), ma rispetto al precedente Exynos di medesima categoria qui le prestazioni di calcolo sono quasi triple.

L’Exynos 980 è frutto di processo di lavorazione a 8 nanometri, mentre nel modello top di gamma Exynos 9825, presentato un mese fa, si scende a 7 nm. Al suo interno lavora una Cpu a otto core, cioè due Arm Cortez A77 ad alte prestazioni e sei corex A55, focalizzati sull’efficienza.

A detta di Samsung, il modem 5G del nuovo processore permetterà alla prossima generazione di smartphone di raggiungere “un livello inedito di velocità, con bassa latenza e ritardi minimi”, arrivando in downlink fino a un massimo teorico di 2,55 Gigabit al secondo. Il modem, inoltre, supporta la E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC), una tecnologia “mista” in cui vengono combinati l’Lt 2CC e il 5G per poter elevare la velocità in downlink fino a 3,55 Gbps.

I telefoni che adotteranno questo componente, inoltre, potranno garantire un’ottima resa di fotografie e video grazie a un processore Isp (Image Signal Processor) che supporta fino a cinque sensori collegati (potendo elaborare i dati di tre sensori contemporaneamente) e una risoluzione d’immagine di 108 megapixel. La Npu contribuisce alla bellezza delle fotografie scattate anche da occhi inesperti o in condizioni non ottimale: l’intelligenza artificiale comprende il tipo di scena o gli oggetti inquadrati, permettendo al processore Isp di ottimizzare l’esposizione, il bilanciamento del bianco, la saturazione e altri parametri.