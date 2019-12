F5 proteggerà meglio le applicazioni con Shape Security Nuova acquisizione annunciata per F5 Networks: spenderà un miliardi di dollari per portarsi in casa un’azienda specializzata in analytics di sicurezza basati su cloud e intelligenza artificiale. Pubblicato il 20 dicembre 2019 da Redazione

L’intelligenza artificiale e il cloud stanno entrando sempre di più nelle soluzioni di cybersicurezza e il discorso vale anche per F5 Networks. L’azienda non è un vendor di sicurezza classico, occupandosi fondamentalmente di application delivery, un ambito che ha a che fare anche con le prestazioni e con la disponibilità delle applicazioni. Nondimeno, F5 si occupa di sicurezza delle applicazioni ed è intenzionata a potenziare la propria tecnologia con una acquisizione: quella di Shape Security, società di Santa Clara attiva anche in Asia ed Emea, che vanta tra i propri clienti grandi banche, compagnie aeree, retailer e agenzie governative.

F5 Networks spenderà 1 miliardo di dollari per l’operazione, la cui chiusura è prevista entro il primo trimestre del 2020. La squadra dei dirigenti della acquisita, incluso l’amministratore delegato Derek Smith, si uniranno a F5 con “ruoli manageriali chiave”, ha fatto sapere l’ufficio stampa, e verrà mantenuto l’attuale quartiere generale di Santa Clara.

Il compratore ha fatto sapere che “l’acquisizione di Shape è coerente con la visione di F5 di costruire la migliore società di servizi applicativi multi-cloud end-to-end. Accelera la crescita dei profitti e dei ricavi globali di F5, velocizza la transizione verso un modello di business basato sul Software-as-a-Service e ci si aspetta che aumenti in modo significativo la quota delle sottoscrizioni software d F5 nell’anno fiscale 2020”.

La tecnologia di Shape Security, infatti, si basa sull’erogazione via cloud. La sua piattaforma analizza il flusso di dati delle aziende clienti, dall’utente alle applicazioni, e sfrutta analytics basati su cloud e su intelligenza artificiale per distinguere il traffico “buono” da quello “cattivo”. François Locoh-Donou, presidente e Ceo di F5 Networks, ha promesso che “Insieme a Shape garantiremo protezione end-to-end alle applicazioni, il che significa che le applicazioni che producono fatturato e attaccamento al brand saranno protette dal momento della loro creazione fino al punto in cui i consumatori interagiscono con esse, cioè dal codice al cliente”.