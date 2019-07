Facebook alza i prezzi di Workplace, collaborare costa di più Da settembre le edizioni della piattaforma di collaboration diventano tre: una gratuita e due a pagamento, con tariffe più alte di quella attuale e con nuove funzioni. Pubblicato il 17 luglio 2019 da Redazione

È tempo di saldi estivi, ma ciononostante Facebook invece di abbassare i prezzi ha deciso di alzare le tariffe degli abbonamenti a Workplace, la piattaforma di collaborazione per aziende nata poco meno di tre anni fa. Un’alternativa a programmi come Microsoft Teams o Slack, con i quali le persone appartenenti a una medesima azienda o gruppo di lavoro possono chattare, pubblicare contenuti, scambiare file di testo o multimediali, effettuare videochiamate o dirette streaming e altro ancora.

Accanto alla versione gratuita della piattaforma ne esiste una a pagamento, inclusiva di strumenti per amministratori e di integrazioni con altri software: la utilizzano circa due milioni di aziende clienti, fra cui spiccano i nomi di Nestlé, Vodafone, Gsk, Telefonica, Delta Airlines, Walmart, Booking.com, Starbuck’s, Spotify, Danone e Save the Children. Il costo di Workplace premium è stato finora di 3 dollari al mese per utente attivo (nel caso di aziende da oltre cinquemila dipendenti, si può contattare direttamente Facebook per un preventivo), ma dal due settembre la tariffa cambierà, così come cambieranno alcuni dei servizi associati.

L’edizione di base resterà gratuita, ma sarà ribattezzata come Workplace Essential, mentre quella premium prenderà il nome di Workplace Advanced e aumenterà la tariffa a 4 dollari al mese per ciascun utente attivo. Inoltre debutterà una terza edizione, Workplace Enterprise, che al costo di 8 dollari al mese per utente offrirà strumenti ulteriori e l’accesso in anteprima alle future novità ancora non disponibili per tutti. A detta di Facebook, questa versione è “ideale per aziende che operano con un maggiore livello di complessità per via della loro dimensione o settore di mercato”.

Come ben illustrato dalla tabella che segue, Workplace Enterprise non pone limiti al numero di utenti inclusi in un gruppo né allo spazio di storage personale (l’edizione Essential offre invece 5 GB pro capite, quella Advance 1 TB). Presenti all’appello funzioni di analytics, single sign-on e supporto continuativo 24/7, ma d’altra parte queste caratteristiche non mancano nemmeno nell’edizione intermedia.