Facebook Messenger Rooms: ora si videochatta con tutti ovunque Lo strumento per la videochiamata di gruppo è da ieri disponibile a livello globale. Per partecipare non è necessario disporre di un account Facebook. Pubblicato il 15 maggio 2020

Dopo un primo lancio del mese scorso, limitato a una manciata di paesi, la nuova funzione per le videochiamate di gruppo Messenger Rooms di Facebook, è ora disponibile in tutto il mondo. Questo strumento, in diretta concorrenza con Zoom, supporta il collegamento fino a un massimo di cinquanta persone contemporaneamente. Le chat video effettuate tramite Rooms non hanno limiti di tempo e vi si può possono accedere sia da telefono sia da un computer anche senza disporre di un account Facebook. Tutti possono avviare una videochiamata dall'app Messenger, ma solo gli utenti del Nord America hanno la possibilità di farlo anche da Facebook.

Facebook ci tiene a sottolineare che "indipendentemente dal fatto che utilizzi Rooms tramite il tuo account Facebook o ti iscrivi come ospite, non guardiamo né ascoltiamo le tue chiamate audio o video".

La pagina dedicata alla privacy di Messenger Rooms illustra alcune delle misure che Facebook sta adottando per garantire sicurezza e protezione. Chi apre una chat video può, per esempio, bloccarla in modo che non si uniscano altre persone, rimuovere partecipanti indesiderati, bloccare o segnalare utenti che violano le regole della community del sito.