Facebook può falsificare i video con l’intelligenza artificiale Un laboratorio di ricerca del social network ha sviluppato un sistema di “de-identificazione”, che con algoritmi di intelligenza artificiale modifica il tempo reale i tratti somatici del soggetto di un video. Pubblicato il 28 ottobre 2019 da Valentina Bernocco

Alterare i video con l’intelligenza artificiale oramai non è fantascienza, e Facebook lo sa bene. Il deepfake è una minaccia per la società sotto molti punti di vista: finora circolato in forma di “gioco” (come nell’app cinese Zao), può essere sfruttato a scopi di propaganda politica, diffamazione, terrorismo psicologico e altro ancora. E proprio Facebook recentemente ha avviato una battaglia contro questi rischi, la Deepfake Detection Challenge, chiedendo la collaborazione degli utenti disposti a prestare il proprio volto per l’allenamento di nuovi algoritmi “smascheratori”. Eppure lo stesso social network, all’interno del propri laboratori di ricerca dedicato all’AI, sta sperimentando avanzatissime (e inquietanti) tecnologie di alterazione dei contenuti video basate sull’intelligenza artificiale. Così ha svelato Venture Beat, riportando il link di un video caricato su YouTube in cui si osservano gli impressionanti risultati sul volto di alcuni personaggi noti, da Jennifer Lawrence a George Clooney.

Il team del Facebook AI Research ha sviluppato un sistema di “de-identificazione” che funziona sui video, anche quelli trasmessi in diretta, alterando tratti somatici delle persone in tempo reale con un software di apprendimento automatico. In questo modo un sistema di riconoscimento facciale può essere ingannato, cioè spinto a identificare in modo erroneo un soggetto. Nel video pubblicato su YouTube si susseguono diversi esempi delle alterazioni realizzate, tutti molto realistici.

Metodi di “de-identificazione” non dissimili già esistono, ma il laboratorio di Facebook è stato il primo a sviluppare un sistema che opera in tempo reale ed è applicabile a contenuti dinamici. Ai giornalisti di Venture Beat un portavoce di Facebook ha fatto sapere che al momento non si pensa a utilizzare questa tecnologia all’interno del social network, di Instagram o di altre applicazioni dell’azienda. In futuro, tuttavia, potrebbe essere impiegata per ingannare sistemi di riconoscimento facciale anche sofisticati oppure per “anonimizzare” dei contenuti video, rendendo irriconoscibili i soggetti ritratti e ottenendo materiale utile per allenare altri algoritmi di machine learning senza violazioni di privacy.

Un problema di “tutela dell’identità”

Il fatto che l’azienda di Mark Zuckerberg sia interessata alle tecnologie di riconoscimento facciale non è certo una novità. Facebook le utilizza per il tagging automatico delle immagini pubblicate dagli utenti e molte sono le possibilità di monetizzazione legate a queste tecnologie, potenzialmente preziose per l’advertising targettizzato e per il miglioramento dei motori di ricerca. Ma è un terreno minato, considerando le molte implicazioni di privacy. Per aver attivato il riconoscimento del volto di default sulla piattaforma social, Facebook negli Stati Uniti da anni è alle prese con una class action ed è stata poi costretta a limitare questa funzionalità ai soli utenti che manifestano esplicito consenso.

Con l’ultimo esperimento dei laboratori di ricerca di Menlo Park diventa sempre più chiaro come la questione della “tutela dell’identità”, in cui si intrecciano rischi di violazione di privacy e di mistificazione della realtà, sia solo secondariamente una questione tecnologica. Tecnologie sempre più sofisticate di alterazione delle apparenze stanno sbocciando e, probabilmente, in un prossimo futuro diventeranno facilmente accessibili. La questione riguarda quindi soprattutto la fiducia che riponiamo nei colossi del Web e le regole che dovranno essere rispettate.