Facebook Shops: la nuova funzione per creare il proprio store online Si tratta di un servizio totalmente gratuito e accessibile a chiunque, dal piccolo negozio al grande brand, che consente di realizzare uno store personalizzabile a breve anche su Instagram. Pubblicato il 21 maggio 2020 da Redazione

“In questo momento molte piccole imprese sono in crisi e, con la chiusura dei negozi, altre hanno cercato di continuare la propria attività online. Il nostro obiettivo è quello di facilitare lo shopping e consentire a chiunque, dal piccolo imprenditore al marchio globale, di utilizzare le nostre app per rimanere in contatto con i clienti.”. Così Facebook, in un comunicato pubblicato ieri, ha spiegato le motivazioni che hanno spinto l’azienda a lanciare Facebook Shops, un servizio totalmente gratuito per creare uno store online sia su Facebook che su Instagram. Il servizio è già disponibile, anche se ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che funzioni a pieno regime. Prossimamente sarà possibile accedervi anche tramite Messenger e WhatsApp.

I Facebook Shops consentono di scegliere i prodotti da inserire a catalogo, di personalizzare l'aspetto del proprio store online con un'immagine di copertina e i colori che più rappresentano l’azienda o il brand. Questo significa che qualsiasi venditore, indipendentemente dalle dimensioni o dal budget, può portare la propria attività online e “intercettare” i clienti tramite tutti i social di Facebook.

I potenziali acquirenti possono trovare i Facebook Shops sulla pagina Facebook o sul profilo Instagram di un venditore, ma anche scoprirli attraverso storie o annunci pubblicitari. Sarà possibile sfogliare l'intera collezione, chiedere informazioni tramite WhatsApp, Messenger e Instagram, salvare i prodotti che interessano ed effettuare un ordine, ma per il pagamento si dovrà passare dal sito ufficiale dell’azienda. La possibilità di pagare tramite Facebook è attiva solo negli Stati Uniti e, per concludere l’acquisto all’interno delle applicazioni di messaggistica, si dovranno attendere i prossimi aggiornamenti.

Arriverà a breve, a partire dagli Usa, Instagram Shops: in pratica l’equivalente dei Facebook Shops, ma sulla piattaforma di condivisione di immagini e video. Gli utenti potranno acquistare direttamente dalla sezione Esplora. In seguito verrà inserito una scheda nella barra di navigazione, dedicata proprio allo shopping.

Facebook sta lavorando con partner come Shopify, BigCommerce, WooCommerce, ChannelAdvisor, CedCommerce, Cafe24, Tienda Nube e Feedonomics, che offrono strumenti per aiutare gli imprenditori ad avviare e gestire le proprie attività, e a entrare nel mercato della vendite online. Grazie a queste aziende, il portale offrirà supporto ai commercianti o alle piccole imprese per creare e far crescere i loro Facebook Shops.