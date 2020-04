Fastweb continua a correre confermando il piano di investimenti La società ha registrato il ventisettesimo trimestre di crescita consecutiva per numero di clienti e utili, evidenziando un incremento di fatturato pari al sei per cento. Pubblicato il 30 aprile 2020 da Redazione

La corsa di Fastweb pare inarrestabile. La società di telecomunicazioni ha infatti annunciato che il primo trimestre dell’anno è stato il ventisettesimo di crescita consecutiva in termini di clienti e margini. Il fatturato del periodo gennaio-marzo è arrivato a 543 milioni di euro, con un incremento del sei per cento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. A livello di utili (EBITDAaL, che includono i costi di locazione), Fastweb ha raggiunto i 157 milioni di euro, ovvero il cinque per cento in più. I clienti sono arrivati a due milioni e 659 mila (più tre per cento).

Nel segmento dei servizi a banda ultralarga la società serve oggi quasi un milione e ottocentomila clienti, con una crescita del 19 per cento. Il 66 per cento di questi usufruisce di una connessione con velocità in download fino a un gigabit al secondo. Rispetto allo scorso anno sono l’otto per cento in più. Notevole anche il risultato nell’ambito della telefonia mobile, i cui clienti sono cresciuti del 24 per cento rispetto all’anno scorso arrivando anch’essi vicino al milione e ottocentomila. Il 34 per cento dei clienti Fastweb usufruisce di entrambi i servizi, fisso e mobile.

Anche nel corso dell’emergenza Covid-19, Fastweb ha continuato a investire in tecnologia, mantenendo gli investimenti agli stessi livelli degli ultimi anni con una spesa di 138 milioni di euro, pari al 25% dei ricavi. In particolare, il 5G FWA, un'infrastruttura ad altissime prestazioni, raggiungerà nei prossimi tre anni altri otto milioni di famiglie e imprese, offrendo connettività fino ad 1 Gigabit nelle città di piccole e medie dimensioni.