Federico Suria guida le vendite entreprise di Dell Technologies Dopo nove anni in azienda e diversi incarichi di responsabilità, Suria è stato nominato country manager enterprise sales di Dell Technologies Italia. Pubblicato il 08 novembre 2019 da Redazione

Dell Technologies Italia ha scelto di affidare la propria strategia di crescita sul mercato entreprise a un ingegnere aerospaziale esperto anche di business, laureato al Politecnico di Milano e con in tasca un Mba conseguito all’Institut européen d'administration des affaires (Insead), e alle spalle una carriera internazionale divisa fra Italia, Francia, Regno Unito e Singapore. È Federico Suria, appena nominato nuovo country manager enterprise per l’Italia dell’azienda nata dalla fusione di Dell ed Emc.



“Negli ultimi dieci anni, Dell Technologies è stata protagonista di importanti cambiamenti, raggiungendo oggi un posizionamento unico sul mercato, in termini di leadership tecnologica e ampiezza di portafoglio”, ha commentato Suria. “Il mio obiettivo principale nel nuovo ruolo sarà di rafforzare il rapporto di partnership con i nostri clienti, supportandoli nell’accelerare il loro processo di digitalizzazione”.

Entrato in azienda (quando ancora non si chiamava Dell Technologies) nove anni fa, il manager ha ricoperto diversi ruoli rilevanti, come quello di direttore finanziario e responsabile dei servizi professionali per l’Italia e quello di responsabile della consulenza sui clienti global per l’area Emea. Recentemente, Suria ha guidato uno dei distretti commerciali dell’area enterprise ed è stato responsabile per il team italiano del processo di integrazione tra Dell ed Emc. Inoltre ricopre anche la carica di enterprise Corporate Social Responsibility lead per l’Italia, ovvero coordina sul territorio italiano i progetti di responsabilità sociale dell’azienda.

Prima di entrare in Dell Technologies Italia, Suria ha lavorato in McKinsey & Company e in Rolls-Royce Aerospace, aziende per cui ha ricoperto diversi ruoli manageriali e registrato (per la seconda) un brevetto su tecnologie utili per le emissioni inquinanti sulle turbine a gas.