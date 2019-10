Finix sceglie la continuità, Manuela Chinzi è sales director La manager ha fatto parte di Fujitsu Italia (l’azienda dalle cui ceneri è nata Finix) per tredici anni, ricoprendo incarichi di responsabilità per il canale. Pubblicato il 28 ottobre 2019 da Redazione

Il nome, Finix Technology Solutions, lo conosciamo da poco, ma questa nuova società operante in Italia dallo scorso settembre raccoglie l’eredità di Fujitsu Technology Solutions Spa (Fts Italy) e propone a clienti aziendali sia l’offerta di dispositivi del produttore giapponese sia soluzioni software e servizi. La novità di questi giorni è la nomina di Manuela Chinzi nel ruolo di direttore vendite, anzi sales director stando alla dicitura scelta dall’azienda.

La manager, laureata in Statistica all’Università Statale di Milano, ha transitato da Ibm e Lenovo prima far parte, dal 2006, di Fujitsu inizialmente come partner account manager e via via con ruoli di gestione e di responsabilità del canale. Il suo ultimo incarico in Fujitsu Italia è stato quello di head of channel.

Ora, come sales director di Finix, avrà l’incarico di dirigere la strategia di vendita, gestendo sia i team responsabili dei partner di canale sia i team responsabili dei clienti per prodotti e servizi. Chinzi riporterà direttamente al Ceo, Pierfilippo Roggero.

“Una delle nostre linee guida strategiche è la sinergia con i partner di Canale, che per FINIX rappresentano una vera e propria estensione dell’azienda”, ha sottolineato Roggero. Manuela Chinzi ha invece spiegato che “all’efficace e affidabile ecosistema di partner e distributori, con cui siamo cresciuti in questi anni, affiancheremo anche un team di accounting diretto sui clienti, legato alla fornitura di prodotti e servizi di eccellenza per aiutare le imprese nella digitalizzazione dei processi”.