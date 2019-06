Fintech e Techfin, due ingredienti dell’Open Banking Nuovi servizi di tecnofinanza, e non soltanto le nuove normative come la PSD2, stanno favorendo una profonda trasformazione del settore e l’avanzata del modello “open banking”. Ce ne parla The Innovation Group. Pubblicato il 27 giugno 2019 da Redazione

Il mondo della finanza e dei pagamenti è stato stravolto, negli ultimi anni, dal Fintech e dal Techfin. Due fenomeni contigui, creati da nuovi attori (startup) o da aziende tecnologiche già affermate sul mercato (Amazon, Google e molte altre) che sono entrate in un territorio un tempo appartenente alle banche. Queste ultime inevitabilmente hanno dovuto fare i conti con il Fintech e il Techfin, e dopo la prima fase di smarrimento oggi sta si sta affermando un approccio di collaborazione e integrazione, quel che chiamiamo Open Banking. E adesso che cosa dovremmo aspettarci? Come si trasformerà nei prossimi anni il mondo dei servizi bancari sotto la spinta della tecnologia, ancor più che delle normative? Ce ne parlano Ezio Viola, amministratore delegato e cofondatore di The Innovation Group, e Carmen Camarga, analista di The Innovation Group.

Ezio Viola, managing director e cofondatore di The Innovation Group

Open Banking non è sinonimo solo di PSD2: si tratta di un approccio strategico più ampio, che abilita e sviluppa anche nelle banche i modelli di Open Innovation. Da una ricerca condotta a livello europeo dall'acceleratore italiano Supernovae Lab e presentata al nostro recente workshop sull’Open Banking sono emerse diverse dinamiche. Non è più una questione di “banche contro Fintech”, quel che conta è riuscire ad avere successo con i clienti. Ci sono Fintech che hanno ormai milioni di clienti e quindi il problema, ma anche l'opportunità, delle banche è capire come creare valore per il cliente anche attraverso le Fintech.

L’innovazione può e deve portare le aziende in territori sconosciuti. L’obiettivo delle banche sarà in futuro quello di continuare a creare efficienza ma anche quello di far crescere il fatturato, e quindi bisogna capire come e dove trovare i ricavi addizionali. E poiché le opportunità in molti casi si trovano in territori meno conosciuti, le banche devono capire bene cosa poter fare. L’innovazione ha il compito strategico di aprire la strada anche verso territori difficili per strutture nato con lo scopo di gestire altri business, e quindi la vera sfida per le banche è avere una chiara visione di business, nella quale riuscire a identificare le aree innovative di investimento.

Servizi “atomizzati” e “supermercati dell’innovazione”

Tra le aree più innovative in cui sono stati sviluppati in Europa progetti sia di banche tradizionali sia di nuove banche digitali e fintech citiamo il customer onboarding (KYC, KYB, customer engagement), il transaction management (Payments, Cards, POS), gli investimenti e depositi (Wealth Management, Roboadvising), il lending & financing (Loans, SME’s Loans, Credit Scoring) e il financial management (parte informativa e di servizi bancari – PFM, BFM, Account Aggregation).

Open Banking e Open Innovation, insieme con lo sviluppo degli investimenti in Fintech e Techfin, stanno consolidando alcuni macro trend nell'industria dei servizi finanziari. L’ecosistema di micro aziende e attività che stanno nascendo si sta autogovernando, con un effetto che potremmo chiamare "mormorio dello stormo": una situazione in cui le diverse aziende collaborano tra di loro senza che vi sia un unico centro. Inoltre c’è un effetto di atomizzazione dei servizi finanziari, perché tante aziende si stanno specializzando in singole aree e la capacità di molte realtà è solo quella di mettere insieme i pezzi, in una sorta di “Lego del business”.

Lo sviluppo di marketplace che si propongono come “supermercati dell’innovazione” è in crescita. Stanno nascendo marketplace caratterizzati dalla presenza di diverse realtà specializzate (come ad esempio Fidor) o da grande aziende (come Mastercard o Visa), che stanno creando delle piattaforme di vendita di Api (Application Programming Interface) insieme alle Fintech. Allo stato attuale le Fintech presenti sul mercato (specializzate in servizi di wallet, mobile Pos, P2P Lending) sono in crescita, e molte di più ne arriveranno nei marketplace rispetto a segmenti in cui il mercato è ancora immaturo.

Altra tendenza che si sta consolidando è l’ibridazione dei modelli di business. I modelli che si stanno configurando sul mercato sono differenti: ibridazione vuol dire composizione di player che sono sul mercato e si occupano di singole componenti del business. Si consideri ad esempio il processo del credito, che se svolto in banca prevede diverse fasi: info provider, tech provider, credit provider, account management, cliente. In questo processo ora si possono utilizzare altre informazioni e ci si può basare su una piattaforma Fintech (un esempio è la collaborazione tra Ing e Kabbage). Oppure può accadere che il credit provider sia un’altra banca (come è avvenuto con N26) o che ci sia un’apertura al P2P Lending e l’account management sia gestito da una banca digitale.

Carmen Camarca, analista di The Innovation Group

La via dell’apertura

La direttiva PSD2 obbliga le banche a mettere a disposizione i dati attraverso le Api, e ciò induce tante banche e aziende del settore ad “aprire” i propri sistemi informativi a terze parti per diventare più veloci, per ospitare startup, per offrire nuovi servizi, per ridurre i costi dello sviluppo del loro sistema informativo. Ma le strategie possibili rispetto alla tecnofinanza sono diverse: stringere partnership con le Fintech oppure con acceleratori esterni, o fare investimenti di venture capital o di private equity direttamente, ancora creare degli incubatori interni alla banca o delle digital factory oppure fondare un’azienda separata e autonoma con una digital bank.

Tra le principali banche europee più attive in questo percorso e considerate best practice spiccano, ad esempio, Bbva (che ha un approccio globale all’innovazione), Bnp Paribas (che ha creato un ecosistema con un network di incubatori, acceleratori) e Ing. Ci sono però anche banche più piccole, come Raiffeisen (che ha creato un acceleratore nell’Est Europa), Spar Nord (una piccola banca tedesca che ha deciso di aprirsi totalmente a prodotti di terzi, andando oltre la logica della PSD2) ed Sns (che ha ribaltato l'approccio, costruendo intorno al singolo cliente un personal banker attraverso un “digital+human journey” specializzato).

Per rimanere competitive in un mercato dei servizi finanziari che si sta trasformando, in cui diventa più complesso differenziarsi e in cui esistono variabili meno prevedibili, le banche devono innovare i propri servizi e “ibridarli” sempre di più con quelli offerti da operatori terzi, anche non bancari. Costruire e portare ai clienti soluzioni personalizzate in base ai loro bisogni, e insieme garantire sempre più la velocità di risposta, la semplicità, l'affidabilità, e la rilevanza per il cliente solo le sfide che le banche dovranno affrontare nei prossimi anni. Molti di questi temi saranno ripresi al Banking Summit organizzato da The Innovation Group il 10 e 11 ottobre a Bardolino (Verona).