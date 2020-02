Firefox controlla l’internauta ma gli spiega come e perché Nel browser di Mozilla debutta una pagina dalla quale l’utente può visionare i dati di telemetria che vengono raccolti su impostazioni, componenti aggiuntivi e altre informazioni tecniche. Nessuna violazione di privacy, in ogni caso. Pubblicato il 03 febbraio 2020 da Redazione

Sulla privacy e in particolare sulla privacy online, quella che ci viene garantita o negata quando navighiamo su Internet, gli atteggiamenti variano. Alcuni ignorano il problema, altri si rassegnano all’idea di essere spiati ovunque e comunque, altri ancora agiscono sulle impostazioni del browser o dei singoli siti Web per limitare la raccolta dei cookie. Ma i browser raccolgono, oltre ai cookie, molte altre informazioni di vario tipo, per lo più di natura tecnica.

Mozilla fa un passo in direzione della trasparenza introducendo su Firefox una pagina in cui vengono mostrati i dati di telemetria raccolti dal browser. Segnalata da Zdnet, questa novità al momento è accessibile in un modo poco esplicito: la pagina compare tra le finestre di Firefox scrivendo l’espressione “about:telemetry” nella barra degli indirizzi. I dati di telemetria che il browser raccoglie sono suddivisi per tipologia.

Si tratta sostanzialmente di informazioni tecniche sulle impostazioni del browser, sugli add-on installati, sulla versione del sistema operativo e dell’hardware in uso, sui processi in esecuzione e, ancora, dettagli sulle sessioni di navigazione. Nessun dato personale o cookie, dunque, né qualcosa che possa mettere a disagio un utente geloso della propria privacy. Ad ogni modo, volendo è possibile disattivare la raccolta dei dati di telemetria digitando la stringa “about:preferences#privacy” nella barra degli indirizzi e, dalla sezione “Firefox Data Collection and Use”, disabilitando la relativa opzione.

Le informazioni di telemetria servono agli ingegneri di Mozilla per il debugging delle nuove versioni di test del browser e per raccogliere informazioni utili al miglioramento del servizio e per produrre le statistiche sull’utilizzo del browser, pubblicata e settimanalmente aggiornate nel Firefox Public Data Report.