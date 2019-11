Firpo: le Pmi italiane sono solide ma restie agli investimenti Da un lato le Pmi italiane solide, fluide ma ferme sugli investimenti, dall'altro l'Europa che non investe sull'Intelligenza artificiale e viene schiacciata dalle superpotenze Cina e Stati Uniti. L'opinione di Stefano Firpo, direttore Mediocredito Italiano, al Digital Italy Summit 2019 Pubblicato il 27 novembre 2019 da Stefano Belviolandi

Da un lato un certo immobilismo delle Pmi italiane che sono solide, fluide con prospettive importanti ma non investono, hanno paura e, se lo fanno, si tratta di episodi sporadici. Dall’altra un’Europa ferma sugli investimenti in intelligenza artificiale e schiacciata da Stati Uniti e Cina che la fanno da padrone sugli investimenti globali.

Un quadro luci e ombre quello tratteggiato da Stefano Firpo, uno dei padri del piano Industria 4.0, al ministero dello sviluppo economico durante l’emanazione di questo piano da parte dell’ex ministro Carlo Calenda. Durante il suo intervento al Digital Italy Summit 2019 organizzato da The Innovation Group, Firpo, che ora è direttore generale di Mediocredito Italiano, evidenzia le paure del cambiamento sia da parte della politica sia dalle imprese, mettendo al centro un disegno globale di politica industriale europea.

“L’Europa è un po’ restia a pronunciare questi temi”, dice Firpo. “Se non si ha una politica industriale decisa è difficile che, lato offerta, l’Europa possa inglobarsi nel sistema. In Europa però è aperto il dibattito sulle catene di valore strategico: dalla microeletronica, all’idrogeno, al quanting computing. E’ in questi segmenti che la partita, da parte dei singoli paesi, va giocata”, dice Firpo. Il direttore Mediocredito Italiano è categorico. “In Europa e in Italia bisogna rilanciare gli investimenti, non ci sono strade alternative!”.

Posto che gli strumenti ci sono già, Firpo suggerisce che bisogna lavorare sulla governance e auspica che l’Italia stia presidiando i tavoli di lavoro a Bruxelles, ritenuti dallo stesso direttore, piani strategici.

Infine un quadro reale ma allarmante. Secondo il dirigente, l’economia italiana e, in particolare il Pil, non crolla solo grazie all’export e al digitale che ha dato il via a una sorta di progresso tecnico “ma se non ci sono politiche forti, come lo era Industria 4.0 che, otto anni fa aveva il ruolo di disegnare la rotta, si rischia di affondare”, conclude.