Fixed Wireless Access, finanziamento da 155 milioni di euro per Eolo L’operatore specializzato in tecnologia di connessione wireless fissa ha firmato un accordo di finanziamento con UniCredit, Natixis, Mps Capital Services, Banco Bpm, Credit Agricole Italia e Intesa Sanpaolo. Pubblicato il 19 dicembre 2019 da Redazione

Portare Internet a banda larga anche paesini, nei centri sotto ai cinquemila abitanti, è l’obiettivo perseguito da Eolo, operatore specializzato in Fixed Wireless Access (una tecnologia ibrida, che usa sia i cavi sia i collegamenti wireless). Il suo progetto “Missione Comune” nel 2019 ha regalato servizi di connettività a un’ottantina di paesi, ma adesso è tempo di pensare anche al business e alle strategie per il 2020. La società ha annunciato la firma di un accordo di finanziamento del valore complessivo di oltre 155 milioni di euro, a cui contribuiscono sei istituti di credito internazionali e nazionali: UniCredit, Natixis, Mps Capital Services, Banco Bpm, Credit Agricole Italia e Intesa Sanpaolo.

Obiettivo dell’operazione, spiega l’ufficio stampa, è quello di accelerare ulteriormente la crescita di Eolo in particolare nei piccoli comuni del Sud Italia, ampliando la copertura del servizio di accesso su connessione wireless fissa a 100 Mega, e nelle aree maggiormente penalizzate dalla carenza di reti veloci.

“La conclusione di questo accordo”, ha dichiarato Luca Spada, presidente e fondatore di Eolo, “ci permette di avere a disposizione nuove risorse finanziarie, utili ad accelerare ulteriormente la nostra strategia di crescita anche verso le regioni del Sud e consolidarci come l’operatore nazionale di riferimento per i piccoli comuni di cui l’Italia è particolarmente ricca”. L’accordo si inserisce nella strategia di crescita e consolidamento avviata a fine 2017 con l’ingresso del fondo Searchlight Capital Partners LP, strategia che si è già concretizzata in un piano di investimenti triennale da circa 300 milioni di euro.

Attualmente la connettività a 100 Mega di Eolo è disponibile in 89 province italiane. L’operatore contava a fine novembre oltre 430 mila clienti in abbonamento attivi (numero in crescita del 30% anno su anno) tra famiglie e imprese, residenti in 6.051 comuni.