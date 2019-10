Flash e software rendono più veloce la memoria di Pure Storage Pure Storage presenta i nuovi FlashArray//C, indicati per applicazioni che richiedono elevate performance o che contengono grandi quantità di dati. Pubblicato il 11 ottobre 2019 da Redazione

Una memoria all-flash capiente, performante, veloce ma anche conveniente. Così Pure Storage definisce i nuovi FlashArray//C, adatti a soddisfare le esigenze di aziende e data center per un amplio ventaglio di applicazioni. In particolare, il produttore indica fra i casi d’uso le attività di testing e sviluppo, il disaster recovery, le macchine virtuali Tier 2, i repository di dati, gli archivi legali, la posta elettronica e il consolidamento di dati.

Per quanto riguarda le applicazioni Tier 2, Pure Storage sottolinea come i proibitivi costi dei supporti flash abbiano per molto tempo costretto le aziende ad affidarsi a tecnologie basate su disco, più economiche ma anche più lente e soggette a deterioramento. I FlashArray//C, invece, rappresentano “un'alternativa flash moderna e competitiva in termini di costi rispetto alle opzioni di archiviazione ibrida su disco o cold storage”.

Questi nuovi array utilizzano un sistema di accelerazione software chiamato DirectMemory Cache, che impiega il software Purity e le memorie Intel Optane per migliorare le performance di elaborazioni dati. A detta del produttore, assicurano una disponibilità pari al 99,9999% e riducono la latenza fino al 50% rispetto alle memorie su disco. Tre le varianti proposte: FlashArray//C60-366 (con capacità effettiva massima di 1,3 petabyte), FlashArray//C60-878 (fino a 3,2 PB) e FlashArray //C60-1390 (fino a 5,2 PB).