Fortinet potenzia la protezione degli endpoint con enSilo L’azienda di cybersicurezza ha acquisito una società di San Francisco specializzata in Endpoint Detection and Response su dispositivi di rete tradizionali, in cloud, edge e IoT. Pubblicato il 29 ottobre 2019 da Redazione

Fortinet si rafforza nel campo della protezione degli endpoint e lo fa acquisendo una giovane azienda di San Francisco, enSilo. L’annuncio arriva a circa un anno di distanza dal precedente acquisto, quello di ZoneFox, società scozzese specializzata in analisi delle minacce in cloud. Non è dato sapere quanto Fortinet abbia pagato per enSilo, ma sappiamo che quest’ultima dalla sua fondazione, nel 2014, a oggi ha raccolto circa 57,5 milioni di dollari di finanziamenti esterni attraverso diversi round.

Il piatto forte dell’offerta di enSilo è una tecnologia di Endpoint Detection and Response (Edr), ovvero appartiene a quella categoria di soluzioni che eseguono continui monitoraggi dei dispositivi connessi alle reti per accorgersi della presenza di minacce avanzate. L’azienda di San Francisco propone inoltre servizi di risposta agli incidenti (forniti da un team di esperti di cybersicurezza) e tecnologie brevettate di tracciamento del codice, utili per evitare l’esfiltrazione di dati e le infezioni ransomware.

Queste risorse saranno integrate con l’esistente piattaforma Siem (Security Information and Event Management) di Fortinet, che risulterà potenziata nelle sue funzioni automazione, rilevamento e risposta alle minacce. Altre integrazioni saranno riguarderanno la piattaforma di data analytics (FortiInsight) e il sistema di controllo degli accessi sulla rete (FortiNac).

“Le aziende diventano più ramificate e le operations si estendono dal cloud, all’edge, all’Internet of Things”, ha commentato il fondatore e amministratore delegato di Fortinet, Ken Xie. “Per questo la superficie di attacco digitale si è allargata esponenzialmente ed è diventate più difficile da proteggere. Le soluzioni di sicurezza manuali o puntuali sono inefficaci nel gestire o proteggere questi ambienti. Al contrario, la sicurezza e la rete devono essere integrate per consentire il rilevamento delle minacce avanzate secondo la velocità della rete”.