Fortinet si aggiunge all’offerta SD-Wan di Gtt Communications L’operatore di rete ha ampliato la propria offerta con la soluzione Secure SD-WAN di Fortinet, proposta come servizio gestito e personalizzabile. Pubblicato il 21 gennaio 2020 da Redazione

Gtt Communications, operatore di rete che fornisce servizi di cloud networking su scala internazionale, rafforza sul fronte della sicurezza la propria offerta di servizi SD-Wan (cioè di Wan gestite in modo software-defined) con l’aggiunta della soluzione Secure SD-WAN di Fortinet. Rispetto all’acquisto diretto dal vendor, rivolgendosi a Gtt è possibile usufruire di questa soluzione come servizio gestito. Gtt, inoltre, garantisce il supporto a qualsiasi soluzione di accesso “all'ultimo miglio”, così da poter soddisfare specifiche richieste dei clienti in materia di sicurezza avanzata, prestazioni delle applicazioni e risparmi sui costi.

"Il nostro ampio portafoglio di opzioni SD-Wan, che da oggi include la tecnologia Fortinet, garantisce che i clienti possano eseguire le loro applicazioni in tutta sicurezza, con elevate prestazioni e affidabilità al servizio dei loro obiettivi di business”, ha sottolineato Rick Calder, presidente e chief executive officer di Gtt.

L'offerta SD-Wann di GTT con tecnologia Fortinet include un firewall integrato di ultima generazione e funzionalità di gestione unificata delle minacce, combinate con un dispositivo SD-Wan edge e con un router. I destinatari ideali sono le aziende geograficamente distribuite, che includono nella propria rete uffici remoti: tipicamente, imprese che operano in ambiti come il retail, la ristorazione, l’alberghiero e i servizi finanziari.

“Secure SD-Wan di Fortinet consente a Gtt di creare una piattaforma di connettività intelligente per offrire ai clienti valore aggiunto attraverso servizi di sicurezza, analytics e accelerazione del cloud", ha dichiarato John Maddison, senior vice president per i prodotti e Cmo di Fortinet. "La combinazione della rete IP globale Tier 1 di Gtt con Secure SD-WAN di Fortinet consente ai clienti Gtt in tutto il mondo di beneficiare di servizi differenziati e ad alte prestazioni”.