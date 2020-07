Fujitsu lancia i SystemInspection Service Completano la gamma già esistente di servizi DataInspection e SystemInspection, ampliando l'arsenale di tool che i clienti hanno a disposizione per identificare metodi diretti utili a raggiungere performance migliori, riducendo i costi. Pubblicato il 29 luglio 2020 da Redazione

Fujitsu ha presentato due nuovi servizi di valutazione, che permettono alle aziende di definire il proprio scenario di riferimento per la trasformazione data-driven. A fronte di un costo fisso, le soluzioni SystemInspection Service fanno leva su tool di nuova concezione e su capacità di analytics unificate per mappare una visione architetturale completa degli asset di dati fisici e logici presenti nell'intero ambiente IT ibrido.

Per le aziende che possiedono ambienti IT che vanno dall'edge computing ai data center fino al cloud, anche solo riuscire a generare un'istantanea del proprio scenario di sistema rappresenta una notevole sfida. Sottoponendo l'infrastruttura esistente a uno stress test, possono identificare gli aggiornamenti e i miglioramenti che servono per procedere alla trasformazione. Un sistema bilanciato riduce o determina le priorità delle spese fisse, eliminando i colli di bottiglia, mitiga i rischi identificando ed eliminando l'utilizzo di sistemi legacy, e rafforza la protezione dei dati e la conformità ai requisiti di auditing.

I nuovi servizi Fujitsu aiutano inoltre le aziende a pianificare il modo in cui affrontano la crescente “esplosione” dei dati enterprise: una marea di informazioni, che aggiunge ulteriore complessità alla gestione degli ambienti Sap e dei sistemi storage e di backup, on-premises e nel cloud.

SystemInspection Service for Sap solutions crea un'istantanea completa e dettagliata degli ambienti infrastrutturali Sap, comprensiva di insight analitici ricavati dai sistemi database Hana. SystemInspection Service for Storage aiuta a identificare ed eliminare i silos di informazioni e i rischi legati alla protezione dei dati. Il servizio analizza e correla i dati dei clienti acquisiti da un massimo di 30.000 data point associati a backup, storage, host, hypervisor e reti storage, per poi consolidare i risultati attraverso una console centrale che restituisce una visione complessiva omogenea dei sistemi storage e di backup.