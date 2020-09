Fujitsu presenta una Intel Select Solution per l’HCI Nutanix Primeflex for Nutanix Enterprise Cloud è una soluzione con performance applicative elevate per workload analitici e general purpose su server di Intel, che l’ha certificata. Pubblicato il 09 settembre 2020 da Redazione

Fujitsu propone Primeflex for Nutanix Enterprise Cloud, la Select Solution verificata da Intel e dedicata alle Hci Nutanix, che mette a disposizione un nuovo livello di prestazioni per le aziende data-driven, contribuendo a eliminare gli inconvenienti provocati dai downtime di sistema. È disponibile in Europa tramite Fujitsu e i partner di canale Fujitsu Select Circle, e in Italia attraverso Finix Technology Solutions e il suo canale.

Possono far parte del programma Intel Select Solutions solo le soluzioni che hanno dimostrato di saper rispettare gli alti standard richiesti da infrastrutture per data center e ottimizzate in funzione dei workload con performance verificate sull'architettura Intel. Lo sviluppo congiunto della soluzione in partnership tra Fujitsu e Nutanix costituisce ulteriore garanzia di resilienza, così come fa l'ottimizzazione nativa effettuata per l'analytics su Microsoft SQL, la data analytics, i workspace e i workload Hci generali.

Primeflex for Nutanix Enterprise Cloud comprende tutti i componenti di data center e il software di gestione che occorrono per semplificare il deployment e l'operatività di ambienti multi-cloud iper-agili. Basata su server x86 Fujitsu Primergy ad alta efficienza energetica equipaggiati con processori Intel Xeon Scalable di 2° generazione, questa appliance fa leva sulla tecnologia software-defined per il calcolo, la virtualizzazione e lo storage del software Hci Nutanix per aiutare a garantire l'efficiente orchestrazione delle applicazioni e la protezione dei dati, l'efficienza dello spazio e la sicurezza attraverso un'unica soluzione completa. Attivabile in meno di 15 minuti, propone un ventaglio di configurazioni di sistema già pronte ottimizzate per differenti workload applicativi.