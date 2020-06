Fujitsu rinnova i notebook e presenta un nuovo tablet L’azienda ha annunciato tre modelli della serie Lifebook, dei quali uno convertibile, con schermo da 13,3 pollici. Il tablet Stylistic Q7310 viene proposto opzionalmente con dock per tastiera. Pubblicato il 19 giugno 2020 da Redazione

Fujitsu ha rinnovato la propria gamma di notebook di fascia business, introducendo processori Intel Core di decima generazione, connettività Wi-Fi 6 (11ax), Lte su alcuni modelli e compatibilità con le eSIM. L'aggiunta di Microsoft Modern Standby permette ai dispositivi di riattivarsi praticamente all'istante.

Il Lifebook U7310, con display da 13,3 pollici, fa della sicurezza il suo punto di forza. Infatti, offre il sistema di autenticazione biometrica PalmSecure, una videocamera agli infrarossi che blocca automaticamente il notebook non appena l'utente si allontana, e un nuovo copriobiettivo fisico che scorre per nascondere la webcam quando non viene adoperata. Inoltre si può attivare, premendo un tasto, la modalità “stealth”, che impedisce a occhi indiscreti di vedere da un’angolazione indiretta quanto visualizzato sullo schermo.

Fujitsu ha anche aggiornato il modello da 13,3" ultra-mobile (920 grammi di peso) Lifebook U9310 e la sua controparte convertibile U9310X con penna, che combina la praticità di un classico notebook con tastiera completa e la possibilità di ripiegarsi in un tablet. Novità anche per il tablet 2-in-1 Stylistic Q7310, con display da 13,3 pollici, che si presenta con uno chassis nuovo e certificato IP42 come resistente agli spruzzi d’acqua, e viene fornito opzionalmente con un dock per tastiera.