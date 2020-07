Fujitsu: una nuova generazione di pc desktop e workstation La nuova gamma Esprimo comprende un ventaglio completo di modelli dotati di processori Intel di decima generazione, che si estende dalla serie Esprimo P fino ai nuovi mini pc ultracompatti Esprimo G9010. Rinnovate anche le workstation Celsius. Pubblicato il 07 luglio 2020 da Redazione

Fujitsu ha presentato la serie Esprimo 2020, con processori di decima generazione e modelli che vanno dai tower pc fino a dispositivi appartenenti al segmento inferiore al litro di volume, e due nuove workstation della gamma Celsius. Commercializzati in Italia attraverso Finix Technology Solutions, saranno disponibili a partire da agosto.

Nuovo modello di punta della serie dei micro tower Esprimo P, il sistema Esprimo P9910 supporta schede grafiche a piena lunghezza e dispone di quattro slot PCIe per l'espansione. È dotato di alimentatore da 680 watt per gestire con facilità schede add-in dedicate. Caratterizzata da un form factor compatto, la serie Esprimo D introduce un nuovo chassis più piccolo da 8,3 litri sia per il modello Esprimo D7010 che per quello Esprimo D9010.

Il mini pc Esprimo Q, ora disponibile nelle colorazioni bianco e nero, è adatto per uffici e negozi, oltre che per pilotare cartelloni pubblicitari e digital signage. Per il modello Esprimo Q7010, Fujitsu garantisce la stabilità del chipset per 24 mesi, un requisito importante per applicazioni “customizzate” nelle quali occorre verificare la compatibilità di ogni aggiornamento.

La serie ultracompatta Esprimo G è alloggiata all'interno di uno chassis da 0,9 litri di volume. La nuova gamma Esprimo G9010 comprende un modello raffreddato senza ventola per un funzionamento silenzioso. Essendo necessario un solo cavo Usb-C sia per l'alimentazione che per l'uscita video, il sistema può essere installato sul retro di uno schermo. Il modello all-in-one Esprimo K dispone un display da 24 pollici privo di cornice su tre lati. L’altezza è regolabile per trovare la posizione di lavoro più comoda.

Fujitsu ha aggiornato due workstation Celsius, adottando processori Intel di decima generazione La nuova Celsius J5010, con il suo chassis da 8,3 litri, è più piccola del 17% rispetto alla generazione precedente, pur riuscendo a ospitare schede grafiche a piena altezza fino al modello Nvidia Quadro P2200.

La workstation micro tower Celsius W5010 supporta schede grafiche professionali dual-slot e un alimentatore opzionale da 680 watt. Il nuovo chassis può ospitare schede grafiche a piena lunghezza fino al modello NVidia Quadro RTX 5000. È destinata alle esigenze di sicurezza e sorveglianza nei settori della sanità, telecomunicazioni e pubblica amministrazione.