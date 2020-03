Fusione Lifesize-Serenova, videconferenza e contact center s’uniscono Le due società, rispettivamente specializzate in soluzioni di collaborazione per la produttività aziendale e in soluzioni per i contact center, hanno annunciato la fusione. Pubblicato il 11 marzo 2020 da Redazione

Ormai tutto è “as-a-service”, e non fanno eccezione né le soluzioni per la collaborazione aziendale (unified communications and collaboration, Ucc) né quelle di di contact service. In questi due ambiti si è celebrato un matrimonio: quello tra Lifesize e Serenova, società entrambe posizionate da Gartner nei rispettivi Magic Quadrant e specializzate l’una in soluzioni di videoconferenza e collaborazione video per la produttività aziendale basate su cloud (UCaaS) e l’altra in contact center-as-a-service (CCaaS).

Il risultato dell’annuncio fatto ieri sarà una nuova società da 10mila clienti, la quale porterà avanti lo sviluppo di sistemi di comunicazione e di collaborazione in cloud e potrà sfruttare vantaggiose sinergie di distribuzione. I clienti di Lifesize-Serenova potranno consolidare le soluzioni di contact center e di collaborazione video adottate, ottenendo una piattaforma più razionale e integrata. A supporto di tutto ciò lavoreranno i partner di canale di Lifesize e Serenova, attivi in cento Paesi del mondo.

Alla guida della nuova società in qualità di chief executive officer di sarà Craig Malloy, fondatore e Ceo di Lifesize. Il Ceo di Serenova, John Lynch, assumerà invece il ruolo di vicepresidente senior delle vendite, occupandosi anche della supervisione strategica dei principali clienti a livello globale.

“Questa fusione unisce due aziende con un’ampia esperienza nel mercato e soluzioni all'avanguardia basate su cloud”, ha commentato Malloy. “La combinazione in una piattaforma integrata ci posizionerà in maniera ottimale per aiutare le organizzazioni a offrire esperienze di comunicazione che superano di gran lunga lo status quo, dal contact center, alla sala riunioni e oltre”.

Marlin Equity Partners, società d’investimenti con oltre 6,7 miliardi di dollari di capitale gestito, è lo sponsor finanziario della fusione. A lei si deve anche il recente finanziamento dell’acquisizione, da parte di Serenova, della piattaforma ProScheduler da Loxysoft. Marlin Equity Partners, si legge in una nuova, svolgerà “un ruolo chiave nella strategia di crescita della nuova società, per creare un portafoglio globale di soluzioni unificate di comunicazione attraverso acquisizioni, partnership e sviluppo del prodotto”.