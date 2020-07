Germania: contact tracing bloccato dal risparmio energia La funzionalità di energy saving di qualche telefono Android, in particolare quelli di Huawei e Samsung, ha impedito la ricezione di una parte delle notifiche dell’app per il tracciamento contatti, evitando così di allertare chi incontra o frequenta persone risultate positive al Covid-19. Pubblicato il 27 luglio 2020 da Redazione

Le app di tracciamento dei contatti sono state realizzate per combattere la pandemia in corso, ma non sono esenti da difetti. Grazie ai sistemi per il contact tracing, che Apple e Google hanno integrato nei rispettivi sistemi operativi, molti paesi hanno rapidamente creato applicazioni, consentendo agli utenti che le hanno installate di essere avvisati se vengono in contatto con persone positive al Covid-19.

Questo era il piano sulla carta. Una piccola “stranezza”, comune ad alcuni dei telefoni Android più popolari, ha gettato scompiglio. La pubblicazione tedesca Bild (tramite il sito WinFuture) riporta che su più smartphone Android, in particolare Samsung e Huawei, le notifiche dall'app tedesca Corona-Warn non arrivavano oppure venivano ricevute in ritardo.

Il problema è uno spiacevole effetto collaterale delle misure di risparmio energetico adottate da molti produttori per prolungare il più possibile la durata della batteria. Un fatto abbastanza “irritante” e, nel caso specifico anche pericoloso. Si parla di Samsung e Huawei perché in Germania hanno una quota di mercato importante, ma ci sono altre aziende quali Asus, OnePlus, Xiaomi e Meizu.

Sembra che Huawei abbia risolto il problema, facendo in modo che le notifiche delle app per il contact tracing siano ricevute normalmente. Gli sviluppatori hanno anche reso disponibile un nuovo aggiornamento, che consente il funzionamento continuo, anche quando il telefono è in standby.