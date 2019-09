Gestire l’azienda con lo smartphone: Zoho One include anche i workflow La piattaforma software per aziende, lanciata due anni fa, include oltre quaranta app. La novità è Orchestly, applicazione per la gestione dei flussi di lavoro con comandi copia-e-incolla. Pubblicato il 13 settembre 2019 da Redazione

Gestire l’intera azienda, o quasi, attraverso applicazioni cloud legate, tutte, a un’unica piattaforma, fruibili da Pc o da smartphone: questa è l’idea con cui Zoho One, due anni fa, è stata lanciata sul mercato. Il punto di partenza di Zoho, società multinazionale con sede ad Austin (Texas), è stata la consapevolezza di quanto telefoni e tablet siano diventati a tutti gli effetti degli strumenti di lavoro, di per sé tuttavia carenti, troppo insicuri e privi di applicazioni specifiche per la produttività.

Nell’offerta di Zoho già esistevano numerose applicazioni adatte a colmare queste carenze, ma è con la suite Zoho One che tutto è stato racchiuso e integrato in una sola piattaforma, con marketplace associato. A due anni dal debutto, in Zoho One figurano ormai più di quaranta app dedicate alla posta elettronica, Crm, alle HR, agli analytics, alla gestione finanziaria, alla collaborazione da remoto, alla messaggistica, alla creazione di contenuti, allo sviluppo software e molto altro ancora. La suite prevede anche la possibilità di integrazioni con le applicazioni di Google G Suite, di Microsoft Office 365 e altro ancora.

Utilizzata da oltre 20mila clienti, oggi la suite si allarga ulteriormente con il debutto di Orchestly, applicazione che permette di creare, gestire e ottimizzare processi aziendali in modo semplice, attraverso un’interfaccia grafica e comandi drag-and-drop. Sul marketplace, inoltre, sono ora disponibili nuovi servizi per telefonia, verifica single sign-on e provisioning.

"La tecnologia dovrebbe aiutare le aziende”, riflette Raju Vegesna, capo evangelista di Zoho. “Invece, si è evoluta in una bestia così complessa che i clienti a fatica riescono a domare: il destreggiarsi con app di più fornitori, i tentativi di risolvere il puzzle dell'integrazione multi-app, la gestione dei fornitori costringono i clienti a contratti costosi e prolissi", ha detto "Con Zoho One vogliamo cambiare tutto questo, perchè Zoho One è una piattaforma tecnologica per gestire l'intera azienda con un unico fornitore con cui è facile fare affari e di cui ci si può fidare”.

Tra chi utilizza Zoho One per la collaborazione e lo scambio di dati c’è Dottori.it, un popolare portale online per la prenotazione di prestazioni mediche. "Siamo partiti dal Crm e dalle app di firma digitale e analytics e in pochi giorni tutto il team era pienamente operativo”, racconta Marco Amodeo, product owner di Dottori.it. Ed è in programma l’adozione di altre applicazioni.