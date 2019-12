Gli analisti svelano le previsioni tecnologiche per il 2020 Appuntamento il 13 dicembre alle 11.30 con il webinar “Il mercato digitale: prospettive e iniziative 2020” di The Innovation Group. Si parlerà di tendenze e aspettative sugli investimenti Ict delle aziende italiane e sull’evoluzione dell’offerta. Pubblicato il 11 dicembre 2019 da Redazione

Come sarà il 2020 delle aziende italiane dal punto di vista tecnologico? Più precisamente, quali investimenti in informatica e soluzioni digitali saranno disposte a fare, e come questo impatterà sul mercato? Cloud e cybersicurezza saranno ancora centrali nelle loro strategie? E quali progressi possiamo attenderci nell’adozione dell’intelligenza artificiale? Non sono domande da poco, ma gli analisti di The Innovation Group proveranno a dare una risposta attraverso il webinar “Il mercato digitale: prospettive e iniziative 2020”, in programma venerdì 13 dicembre alle 11.30.

Il mercato digitale e ICT in Italia dà segnali di ripresa, in particolare nei segmenti più innovativi, come il cloud computing, l’intelligenza artificiale e la cybersicurezza. Quest’utlima da un lato è un elemento più consolidato ma dall’altro deve ancora fare un salto di qualità e di efficacia in alcuni settori e nelle Pmi. Secondo gli analisti di The Innovation Group, inoltre, se è vero che da anni i servizi di “nuvola” sono entrati in varie forme nel lavoro e nei processi delle aziende, solo nel 2020, finalmente, il cloud diventerà parte delle loro strategie (o almeno così avverrà per la stragrande maggioranza delle imprese).

L’anno venturo sarà anche segnato da crescenti investimenti in tecnologie per la raccolta e l’analisi dei Big Data, mentre per la tanto chiacchierata intelligenza artificiale bisognerà aspettare ancora un po’ prima che prendano piede in modo significativo progetti su larga scala.

Questi e altri temi saranno approfonditi nel corso del webinar. In particolare, l’amministratore delegato di The Innovation Group, Ezio Viola, parlerà delle prospettive del mercato Ict italiano, mentre l’analista Elena Vaciago racconterà le principali tendenze di cybersicurezza del 2020. La partecipazione è gratuita, basta dedicare qualche istante alla registrazione online.