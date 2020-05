Gli Apple Store riaprono i battenti, ma con le dovute precauzioni L’azienda di Cupertino ha reso note le misure di sicurezza adottate nei propri negozi a seguito del Covid-19. Si effettuano i ritiri e le consegne a domicilio, ma “in strada” per evitare contatti. Pubblicato il 18 maggio 2020 da Redazione

Apple ha già riaperto oltre cento store in tutto il mondo, adottando alcune misure di sicurezza per tutelare i dipendenti e i clienti. Deidre O'Brien, Senior Vice President of Retail & People di Apple, ha pubblicato sul sito dell’azienda una lettera rivolta ai clienti in cui specifica nel dettaglio quali sono queste misure. Il manager spiega anche che ogni riapertura viene vagliata con attenzione per garantire la massima sicurezza, e che l’azienda potrebbe anche decidere di chiudere nuovamente uno o più negozi, se la situazione a livello locale peggiorasse.

La lettera specifica che la mascherina è obbligatoria sia per i dipendenti sia per i visitatori. Se un cliente non dovesse avere la propria, Apple si fa carico di fornirgliene una, mentre all’ingresso dello store è effettuato il controllo della temperatura. Più volte al giorno viene effettuata una pulizia accurata delle superfici, dei prodotti esposti e delle aree aperte al pubblico. All’interno degli Apple Store, come spiega Deidre O'Brien, ci sarà "molto spazio" per ogni cliente, privilegiando il "servizio personalizzato one-to-one presso il Genius Bar e in tutto il negozio".

Le consegne a domicilio, per ordini online, o eventuali ritiri, saranno effettuati “in strada”, che in pratica significa sul marciapiede davanti all’ingresso di casa, per evitare contatti ravvicinati tra corriere e cliente. Rimane anche valida la possibilità di ritirare i prodotti presso l’Apple Store più comodo.

Dopo aver aperto i suoi primi negozi in Usa - iniziando da Idaho, South Carolina, Alabama e Alaska -, oltre a quelli in Australia, Corea del Sud, Austria e Germania, Apple riaprirà gradualmente gli store in tutto il mondo. In Italia, secondo quanto riporta un articolo di la Repubblica, verranno riaperti domani dieci negozi: Nave de Vero (Mestre), Via Rizzoli (Bologna), Le Befane (Rimini), I Gigli (Campi Bisenzio), Firenze, Porta di Roma, Euroma 2, Roma Est, Campania (Marcianise) e Centro Sicilia (Misterbianco Catania). Rimangono ancora chiusi gli Apple Store piemontesi e lombardi.