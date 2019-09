Gli smartphone Xiaomi saranno i primi con fotocamera da record Futuri modelli delle gamme Mi e Redmi stupiranno con un sensore fotografico da ben 108 megapixel, realizzato da Samsung. L’Isocell Bright HMX si compone in realtà di 27 mpx di dimensioni maggiori, garanzia di immagini di qualità anche in condizioni di scarsa luce. Pubblicato il 03 settembre 2019 da Redazione

Xiaomi dovrà ringraziare Samsung se i suoi prossimi smartphone vanteranno una caratteristica da record: una fotocamera con la più elevata risoluzione mai raggiunta su un telefono, ben 108 megapixel. Questi modelli, attesi sul mercato in ottobre, impiegheranno il sensore fotografico Samsung Isocell Bright HMX, capace - a detta del produttore sudcoreano - di garantire “foto eccezionali anche in condizioni di luce estreme” e di registrare video in risoluzione 6K.

L’anno scorso avevano debuttato due Isocell da 48 e 64 mpx. Il numero dei megapixel del nuovo sensore potrebbe sembrare inutilmente esagerato, ma in realtà il componente include 27 mpx di dimensioni maggiori del normale (1,6 μm), dati ciascuno dalla somma di quattro pixel. Altra particolarità è un meccanismo chiamato Smart-ISO, che calibra in automatico il livello ISO migliore per ciascuno scatto, alzandolo se la luce è scarsa e abbassandolo, quando possibile, per ottenere migliori contrasti e saturazione.

Xiaomi è non soltanto il primo marchio di smartphone a impiegare questo componente, ma ha collaborato con Samsung alla sua realizzazione. I modelli su cui debutterà il sensore da 108 megapixel sono indicati dal sito di indiscrezioni XDA Developers con i nomi in codice Tucana, Draco, Umi e Cmi. Saranno inseriti, forse, in entrambe le gamme d’offerta: Xiaomi Mi e Redmi.

Intanto sul Web si parla anche di quattro smartphone in rampa di lancio identificati come Mi9, Mi9 SE, Mi 9T e MI 9T Pro. Quest’ultimo, potrà vantare le migliori caratteristiche tecniche, che ne faranno un dispositivo di generose dimensioni (6,39 pollici) rivolto soprattutto a chi necessiti di prestazioni molto elevate. La funzione “Game Turbo 2.0”, tra le altre cose, permetterà di migliorare la fluidità delle applicazioni di videogioco e, più in generale, la riproduzione audio e video. All’interno del MI 9T Pro lavoreranno un processore Qualcomm Snapdragon 855, una Gpu Adreno 640, 6 GB di Ram e 128 GB di spazio d’archiviazione.