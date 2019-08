Gli Spectacles 3 catturano foto e video e le postano su Snapchat Con la terza generazione degli occhiali di realtà aumentata di Snap è possibile scattare fotografie o registrare video e poi pubblicarli direttamente sulla piattaforma social, senza transitare da un Pc. Pubblicato il 30 agosto 2019 da Redazione

I social- addicted, gli amanti dell’immagine e, soprattutto, gli utenti di Snapchat non possono perdersi l’ultimo gadget prodotto dall’azienda proprietaria della piattaforma, Snap: gli occhiali di realtà aumentata Spectacles 3, ovvero la terza generazione di un accessorio molto particolare e molto costoso. Accessorio che finora è costato a Snap grandi investimenti senza fruttare adeguatamente, dato che nel 2017 la prima versione non era stata accolta come sperato: l’equivalente di 40 milioni di dollari di occhiali erano rimasti invenduti.

Ma come spesso accade quando una tecnologia è troppo immatura o quando è il mercato a non essere pronto, un paio di anni bastano a ribaltare le sorti di un prodotto. Ora che i Google Glass hanno decisamente cambiato rotta rispetto agli esordi, diventando uno strumento tecnico per applicazioni verticali e non un gadget per tecnofili, c’è spazio forse per un prodotto alternativo, destinato soprattutto ai giovani e più in generale agli amanti della sfera social.

Gli Spectacles 3 assomigliano a normali occhiali da sole con lente tonda, un po’ retrò, e grazie alla montatura in acciaio sono particolarmente leggeri. La doppia fotocamera HP permette di catturare foto e video dotati di una buona profondità e di un effetto tridimensionale. Foto e video si sincronizzano in wireless con lo smartphone dell’utente, per poter essere caricati sul suo profilo Snapchat.

Non costano poco: 370 euro, quasi il doppio rispetto al costo della precedente versione. Gli Spectacles 3 sono in preordine: a chi li richiede ora verranno consegnati in autunno. Si può scegliere fra la versione “Carbon, con montatura nera e lente scurissima, oppure “Mineral”, con montatura chiara e lente marrone.