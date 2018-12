Gli Usa spingono sul computing quantistico: Cina e Ue nel mirino Donald Trump ha promulgato un disegno di legge bipartisan per sviluppare una rete nazionale sulle nuove tecnologie di elaborazione, affidando il coordinamento a diverse agenzie e dipartimenti governatici. I finanziamenti valgono 1,2 miliardi di dollari. Pubblicato il 27 dicembre 2018 da Redazione

Gli Stati Uniti mettono sul piatto 1,2 miliardi di dollari per sostenere la ricerca nel computing quantistico. Donald Trump ha firmato lo scorso 21 dicembre il “National Quantum Initiative Act”, un disegno di legge che stabilisce un programma di ricerca a livello nazionale, con lo scopo di “accelerare lo sviluppo della scienza del computing quantistico e le sue applicazioni tecnologiche”. La norma è entrata in vigore poco prima dello shutdown, vale a dire il blocco delle attività amministrative negli Stati Uniti scattato il 22 dicembre in seguito alle divergenze nel Congresso sul finanziamento del muro al confino con il Messico, fortemente voluto da Trump. Uno “spegnimento” ricorrente nella vita politica americana, che occorre quando il Congresso non riesce ad approvare il rifinanziamento del budget delle attività amministrative.

Fortunatamente, il “National Quantum Initiative Act” è entrato in vigore poche ore prima di questo blocco. Introdotto la scorsa estate, il disegno di legge contiene i dettagli per creare una serie di apparati e di uffici necessari al coordinamento delle attività nazionali nel campo dell’elaborazione quantistica.

I finanziamenti saranno di circa 80 milioni di dollari l’anno, dal 2019 al 2023, per il National Institute of Standards and Technology (Nist), di 10 milioni per nuovi centri multidisciplinari sulla materia coordinati dal National Science Foundation e di 25 milioni l’anno per centri di ricerca dedicati, che dovranno essere avviati dal Dipartimento dell’energia. Con questo progetto, gli Usa provano ad allinearsi a quanto già fatto dai suoi principali competitor, vale a dire Unione Europea e Cina.

A ottobre la Ue ha annunciato uno stanziamento di un miliardo di euro sul computing quantistico per i prossimi dieci anni. Un progetto che vede l’Italia in prima fila, in quanto l’iniziativa “Quantum Flagship” è guidata dal fisico Tommaso Calarco: è stato proprio lo scienziato trentino a convincere Bruxelles a varare l’investimento che, a confronto degli sforzi cinesi (un centro di ricerca da 10 miliardi di dollari) sembra però essere poca cosa. Speriamo sia solo l’inizio.