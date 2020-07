Gmail, dalla posta elettronica alla collaboration in tempo reale La popolare applicazione di messaggistica integrerà Meet e Chat, trasformandosi così in un hub con accesso diretto a video, stanze di discussione e documenti condivisi. Pubblicato il 17 luglio 2020 da Redazione

Gmail è un potente strumento per la gestione della posta elettronica ed è una delle “armi” nell’arsenale delle G Suite. Ma se l’unione fa la forza, l’integrazione è meglio. Così Google ha annunciato che presto la popolare applicazione di messaggistica diventerà un vero e proprio hub per la collaborazione, con accesso diretto a video, chat e documenti condivisi. Le applicazioni Meet e Chat troveranno quindi un posto privilegiato all’interno di Gmail, di cui verrà rilasciata un’app mobile completamente rinnovata.

L’annuncio è arrivato in occasione di Google Cloud. Javier Soltero, vice president & GM, G Suite, ha scritto: “Stiamo anche migliorando le funzionalità di collaborazione nelle stanze di Chat aggiungendo file condivisi e attività, rendendo le room una soluzione ancora migliore per progetti a lungo termine. Con un rapido accesso a chat condivisa, documenti importanti e cose da fare in un unico posto, è più facile per tutti i membri di un gruppo rimanere sulla stessa pagina. Inoltre, Chat consente di creare stanze che includono persone esterne all’azienda, come appaltatori o consulenti, in modo che il gruppo possa essere non solo interfunzionale ma anche interorganizzativo”.

Collaborando in tempo reale sarà possibile aprire e co-editare un documento senza lasciare Gmail. Il nuovo spazio di lavoro integrato permetterà anche di accedere direttamente ad app di terze parti, come DocuSign, Salesforce e Trello. Le potenti funzionalità di ricerca di Gmail serviranno a trovare informazioni anche all’interno di Chat. Infine, sarà possibile tenere in evidenza le stanze più importanti e impostare le modalità pubbliche “Non disturbare” e “Fuori ufficio”.