Gmail supporta i messaggi dinamici anche su Android e iOS Il supporto alle email dinamiche raggiunge anche le versioni mobile della posta elettronica di Google. Diventa possibile rispondere a inviti, completare acquisti o controllare lo status di una spedizione direttamente dall’email. Pubblicato il 25 novembre 2019 da Redazione

Grazie alle email dinamiche e interattive, su Gmail possiamo rispondere di sì o di no a un invito, registrarci a un evento, completare un acquisto di e-commerce, disattivare l’iscrizione a una newsletter e altro ancora direttamente dalla casella di posta, senza dover visitare pagine Web esterne. Dallo scorso marzo e fino ad ora questo è stato vero soltanto per la versione desktop del servizio di Google, mentre ora anche le app mobili di Gmail per Android e per iOS supportano le email dinamiche. Per alcuni utenti potrebbe volerci qualcosa in più rispetto ad altri, dato che il rollout dei due aggiornamenti è cominciato da qualche giorno e per il suo completamento serviranno un paio di settimane all’incirca.

In sostanza, l’esperienza utente di Gmail si uniforma su desktop e su mobile, diventando più interattiva e capace di far risparmiare tempo. A rendere possibile il supporto alle email dinamiche è la tecnologia Amp, Accelerated Mobile Pages. La funzionalità è divenuta operativa a partire da luglio e si era detto che quanto prima avrebbe raggiunto anche l’ambiente mobile.

“La posta dinamica”, ha spiegato Google, “porta la ricchezza e l’interattività delle Amp sui vostri dispositivi mobili, permettendovi di compiere delle azioni direttamente all’interno di un messaggio. Potete rispondere a un commento, fare Rspv per un evento, gestire preferenze su sottoscrizioni e altro ancora”.

Interessante è la possibilità di mantenere aggiornata una email dinamica: ogni volta che la si apre, alcuni suoi dettagli mostrano l’attuale situazione relativa, per esempio, allo stato di una consegna su un acquisto fatto, al prezzo di un articolo in vendita online o agli annunci di lavoro disponibili su un portale. Una possibilità conveniente per le aziende mittenti (che possono evitare di mandare messaggi successivi o di reindirizzare verso link esterni) ma anche comoda per gli utenti destinatari (che ottengono informazioni sempre aggiornate senza doversi recare sul sito Web dell’azienda mittente).

Per Gmail è un periodo di novità. Da qualche giorno la versione Web di Outlook offre un maggior livello di integrazione con i servizi di Google: è possibile associare all’account Microsoft sia Gmail sia Drive sia il Google Calendar, in modo da poter passare rapidamente da un’applicazione all’altra. In realtà questa novità non ha ancora raggiunto tutta l’utenza, essendo attualmente in fase di distribuzione: gli account già “pronti” ricevono una notifica in cui viene proposto all’utente di aggiungere Gmail e Calendar ad Outlook.