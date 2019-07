Google aiuta le piccole imprese a capire i loro bisogni L’azienda di Mountain View ha inaugurato un nuovo sito Web rivolto alle Pmi, con uno strumento interattivo che le aiuta a capire di quali servizi possano avere bisogno per raggiungere determinati obiettivi. Pubblicato il 01 luglio 2019 da Redazione

Con la sua offerta di advertising digitale e di servizi cloud, Google ha conquistato il mondo delle aziende. Quelle di grandi dimensioni possono avere le idee chiare, ma le piccole e medie non sempre sanno come poter sfruttare le opportunità racchiuse nel Web: per questo la società di Mountain View ha lanciato Google for Small Business, un nuovo sito Web progettato a uso e consumo delle imprese di piccole dimensioni e anche di quelle in fase di startup.

L’idea rientra nel più ampio progetto Grow with Google, con cui da un paio di anni vengono diffuse app mobili e corsi di formazione su temi legati al marketing e alle competenze digitali. “Internet ha creato nuove opportunità per le piccole imprese, ma capire da dove cominciare può essere difficile”, ha scritto Kim Spalding, global product director, Small Business Ads di Google.

Per aiutare le aziende a “capire da dove cominciare” ma anche come proseguire, (chiaramente, servendosi dei servizi di Google) sul nuovo sito Web sono stati inseriti contenuti di vario tipo, dalle notizie sugli ultimi servizi e strumenti rivolti alle piccole imprese, fino ai workshop e alle testimonianze di aziende che hanno sfruttato a proprio vantaggio le soluzioni di Big G. Più interessante è però un altro elemento: uno strumento interattivo che permette di definire, attraverso una serie di domande, uno o più “piani personalizzati”. In base al tipo di attività, alle dimensioni, agli scopi da raggiungere, il sito consiglia alle aziende le strategie più utili e le soluzioni più adatte.