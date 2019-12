Google Assistant adesso fa anche le traduzioni simultanee Debutta su tutti i dispositivi Android e iOS, con graduale roll out, la modalità interprete già sperimentata sugli smart speaker. Parlando o digitando frasi si ottengono traduzioni immediate in una trentina di lingue. Pubblicato il 13 dicembre 2019 da Redazione

Google Assistant adesso fa anche l'interprete. Senza ancora (purtroppo o per fortuna) potersi sostituire al sapere e alle competenze umane, l’assistente di intelligenza artificiale incorporato in Android ha acquisito una nuova abilità: le traduzioni simultanee, davvero in tempo reale. In realtà la modalità interprete non debutta adesso, essendo stata introdotta in via sperimentale all’inizio dell’anno sui dispositivi Google Home e Smart Displays. Ora, però, è cominciato il roll out che estenderà questo strumento a tutti i dispositivi Android (nativamente) e iOS (con l’applicazione di Google Assistant installata).

Nel suo blogpost Google ha parlato di 44 idiomi supportati, ma la pagina della guida italiana dell’Assistant elenca al momento 29 lingue disponibili per la modalità interprete, ovvero inglese, spagnolo, portoghese, tedesco, francese, italiano, greco, slovacco, olandese, danese, norvegese, svedese, finlandese, ungherese, ceco, polacco, rumeno, russo, ucraino, turco, arabo, hindi, giapponese, coreano, mandarino, indonesiano, thailandese, vietnamita e filippino.

Quanto basta per poter girare mezzo mondo per vacanze o viaggi d’affari, senza aver bisogno di conoscere la lingua indigena. Per trasformare l’Assistant in un interprete simultaneo è sufficiente attivarlo con la frase “Ok Google”, impartire un comando (per esempio, “aiutami a parlare spagnolo” o “attiva la modalità interprete”) e cominciare a parlare. In pochissimi secondi la traduzione nella lingua richiesta comparirà sul display del telefono o del tablet.

In alternativa, è possibile digitare le frasi con la tastiera anziché pronunciarle al microfono. Grazie all’intelligenza artificiale, inoltre, l’assistente virtuale potrà proporre delle brevi frasi di Smart Replies, suggerendo possibili risposte a una domanda tradotta.